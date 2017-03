Sénégal: Santé des populations - L'insuffisance d'officines, talon d'achille de la CMU à Medina Yerofoulah

Les jeunes pharmaciens ne se bousculent pas dans les chefs lieux d'arrondissements du Fouladou pour ouvrir leur officine. Médina YéroFoulah mérite une discrimination pour l'ouverture de dépôts dans des zones comme Ndorna, Kéréwane, Bourouco ou Fafacourou pour empêcher l'utilisation des médicaments de la rue et la ruée vers les charlatans. Cette urgence est signalée pour le succès de l'enrôlement à la CMU et gagner le combat contre les faux médicaments.

C'était l'occasion pour Dr Diokhou, un des doyens des pharmaciens, de revenir sur l'impossibilité d'ouvrir des dépôts dans la zone du fait des procédures compliquées. Depuis 1994, il n'est plus possible d'ouvrir un dépôt pharmaceutique, le ministère ne donnant plus d'autorisation. Et pourtant, dit-il, pour Médina Yéro Foulah, c'est une nécessité car la seule pharmacie existante est très éloignée de certaines localités comme Kéréwane, Bourouco, entre autres. Aujourd'hui, c'est le ministère qui choisit les sites pour ouvrir une pharmacie avec des critères mettant en avant le nombre d'habitants.

