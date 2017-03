Algérie: Ligue 1/NAHD - Equipe en courbe ascendante mais "boycottée" par ses fans

Certes, cette belle série a été stoppée par l'USM Bel-Abbès (défaite à domicile) lors de la 17e journée, mais les coéquipiers d'Hocine Gasmi n'ont plus perdu depuis, s'offrant même le luxe d'accrocher le MC Alger et de battre l'USM El-Harrach dans deux derbies algérois, avant de revenir avec un précieux point de Batna, samedi passé.

En fait, après un début mitigé de la phase aller et qui a fini par sonner le glas à l'entraîneur Youcef Bouzidi, les Sang et Or ont réussi à remettre les pendules à l'heure.

"Franchement, nous ne comprenons pas le comportement de nos fans qui, pour cette saison, donnent l'impression de bouder leur équipe. Pourtant, les résultats que nous sommes en train de réaliser devaient plus les motiver pour nous soutenir davantage", regrette le gardien de but du Nasria, Azeddine Doukha.

