Congo-Kinshasa: Bukavu - Le BCNUDH remet des matériels de travail au réseau VIWINE

communiqué de presse

Bukavu, le 2 mars 2017 - Le jeudi 2 mars 2017 à Bukavu, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) a remis des matériels de travail au réseau de protection et sécurité des Défenseurs des Droits de l'Homme, des Victimes et Témoins des violations des Droits de l'Homme (du sigle anglais VIWINE).

La remise a eu lieu au siège de l'ACPD, Centre Africain pour la Paix, la Démocratie et le Droits de l'Homme. C'était en présence de plusieurs autres membres du réseau VIWINE ainsi que des représentants de la Division Provinciale de la Justice, des Droits Humains et de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

Le lot constitué de matériels informatiques, d'équipements de communications et de plusieurs fournitures de bureau a été remis par Mamadou Diallo, coordonnateur du BCNUDH Sud-Kivu. Le but est de « contribuer au renforcement des capacités organisationnelles, fonctionnelles et managériales du réseau et de toutes ses organisations membres », a précisé le coordonnateur du BCNUDH. Selon lui, ce geste du BCNUDH reconnaît les résultats obtenus par leVIWINE (Victims and Witness Network) dans le cadre de la protection des défenseurs des Droits de l'Homme, des victimes et témoins des violations des Droits de l'Homme. Mamadou Diallo a notamment relevé que, en collaboration avec les autorités judiciaires civiles et militaires, le réseau VIWINE a mis en place des mécanismes de protection qui ont eu des résultats positifs au niveau de la province du Sud-Kivu.

C'est avec grande joie et satisfaction que Léonard Basilwango, point focal du réseau VIWINE, a réceptionné le don du BCNUDH. « C'est un rêve devenu réalité aujourd'hui » a fait savoir Léonard Basilwango. Pour lui, plus que d'être une reconnaissance de leurs efforts, mais aussi « une interpellation pour faire toujours mieux... »

A travers le réseau VIWINE et avec l'appui du BCNUDH, cinquante cas des défenseurs des Droits de l'Homme, des victimes et témoins des violations des Droits de l'Homme ont été traités. Le réseau a traité quarante-quatre cas en 2016 et déjà trois cas en 2017. Le même réseau avait milité pour le vote de l'édit portant protection des défenseurs des Droits de l'Homme et des journalistes dans la province du Sud-Kivu.

Le VIWINE est l'un des neuf groupes thématiques de la plateforme des droits de l'Homme dénommée Rencontre Mensuelle de Concertation (RMC) que le BCNUDH compte redynamiser.