Son attachement à la confrérie de Serigne Touba, il l'a hérité de ses parents décédés quelques mois plutôt avant son exil en Guinguinéo. Il a cultivé d'excellentes relations avec la famille de Serigne Touba. D'abord avec Serigne BassirouMbacké, père de l'actuel Khalif de Darou Miname, à qui, il a fait allégeance. Et ensuite avec respectivement Serigne MountakhaMbacké et Serigne BassirouMbacké qui lui a d'ailleurs donné la main de sa fille.

Comme ils l'ont indiqué dans le rapport de cet ouvrage intitulé «MagalNdigeul», relativement confectionné en la circonstance, Serigne Bass Abdou Khadr, à travers sa visite à la famille d'El Hadji Cheikh Touré, magnifie l'action d'un grand serviteur du Mouridisme. Homme multidimensionnel dont la vie et l'œuvre constituent une source d'inspiration pour les nouvelles générations, El Hadji Cheikh Touré a toujours été disposé à servir avec loyauté et dévouement la famille de Serigne Touba. Originaire de NdamNgott, un petit village situé à 5 Kms de Louga, ce illustre Cheikh de la tariha Mouride est arrivé pour la première fois dans la commune de Guinguinéo en juin 1942, précisément le 12 du même mois.

Ainsi, pour l'édition 2017 de cette journée de retrouvailles, le khalif général des Mourides Cheikh SidyMoctarMbacké a été représenté par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr qui était accompagné de Serigne Abdou SamathMbacké. Et devant leur hôte, le Ministre directeur de cabinet du chef de l'Etat, Omar Youm qui représentait le président MackySall, l'organisateur de la journée Maître Khassimou Touré, tout comme le porte-parole Serigne Fallou Touré ont longuement spéculé sur le sens donné aux rapports entre le guide spirituel de Guinguinéo, El Hadji Cheikh Touré et le Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Guinguinéo a été mardi dernier, la capitale du Mouridisme. La famille d'El Hadji Cheikh Touré, premier Cheikh du mouridisme à revêtir le manteau de «Diewrin» (représentant spirituel et moral) dans le département de Guinguinéo et la région de Kaolack, a procédé à la traditionnelle réception du Khalif de Cheikh Ahmadou Bamba.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.