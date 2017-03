Le projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance (PAEBCA) a réceptionné hier, mercredi 1er mars, via l'inspection d'académie de Sédhiou des lots importants d'équipements numériques destinés à la rénovation du fonctionnement des cellules pédagogiques. La valeur marchande de ces outils est de l'ordre de 216 millions de CFA financés par l'agence française de développement, principal bailleur de ce projet. L'ensemble des acteurs de l'école ont pris part à cette cérémonie.

Ces lots d'équipements informatiques de type numérique d'une valeur marchande de plus de 216 millions de CFA sont destinés à la rénovation du cadre d'échange au niveau des cellules d'animation pédagogique dans les écoles. C'est à l'actif du projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance (PAEBCA) grâce à l'appui financier de l'agence française de développement, son principal bailleur en partenariat avec l'ONG Aide et Action/Afrique au Sénégal. «En marge de la rencontre du comité national d'orientation du projet, le ministre de l'Education nationale nous a remis solennellement ce matériel destiné aux cellules pédagogiques aussi bien au niveau de l'élémentaire que du moyen.

Recommandation a été faite de faire la même chose avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation qui, à leur tour, se chargeront de répéter avec les chefs d'établissement et les directeurs», a notamment indiqué Cheick Faye, l'inspecteur d'académie de Sédhiou. Et de poursuivre « l'objectif de cette dotation est de renforcer la plus-value. Auparavant c'est de l'exploitation de récits théorique et d'expériences vécues en classe dans les cellules d'animation pédagogique mais avec ces outils numériques à la pointe de la technologie, permettront à coup sûr de rentabiliser les animations pédagogiques».

Bonne tenue des équipements

La composition des lots laisse apparaître une grande diversité des outils : «nous avons réparti ce matériel en quatre catégories en fonction des zones bénéficiaires selon par exemple qu'il y'a de l'électricité ou non ou encore d'autres critères de différence et sans doute déterminants dans l'utilisation des outils. Nous avons 272 tablettes pour la région de Sédhiou, des chargeurs solaires, des ordinateurs portables, des vidéo projecteurs, des clés USB, du crédits et des puces téléphoniques, des pairs d'enceinte et d'amplificateur et du matériel didactique et des microscopes ». La forte recommandation issue de cette cérémonie de réception est la veille sentinelle qui incombe à chaque acteur de la chaîne pour la sauvegarde du matériel, a précisé l'inspecteur Cheick Faye.

A signaler enfin que le Projet d'Amélioration de l'Education de Base en Casamance (PAEBCA) s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel du PAQUET à savoir l'accès équitable, le développement d'une éducation de qualité, la décentralisation et la gouvernance transparente pour la période allant de 2014 à 2018.