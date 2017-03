Afrique de l'Ouest: Changement climatique et lutte contre la désertification - Le sahel et la Corne de l'Afrique renforcent leur résilience

Dans le cadre de l'initiative africaine pour lutter contre la désertification en vue de renforcer la résilience face au changement climatique dans le sahel et la Corne de l'Afrique, Dakar abrite un forum régional du mercredi 1er au jeudi 02 mars 2017. Ce forum qui réunit des participants issus de 15 pays de l'Afrique Sub-saharienne et de la Corne de l'Afrique est organisé par les gouvernements du Kenya et du Sénégal, en partenariat avec l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la désertification (CNULD).

Touchés par de fréquentes et sévères sécheresses, les pays de l'Afrique sub-saharienne, situés dans le Sahel et la Corne de l'Afrique, ont un énorme défi à relever. C'est du moins ce que pense Yuji Moriya représentant de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Il s'exprimait hier au forum régional sur l'initiative africaine pour lutter contre la désertification en vue de renforcer la résilience face au changement climatique dans le Sahel et la Corne de l'Afrique, qui se tient à Dakar du mercredi 1er au jeudi 02 mars 2017.

Il ajoute: «nous sommes à une époque qualifiée de cruciale pour l'avenir des populations pauvre, dont la vulnérabilité est amplifiée par les dérèglements climatiques qui ont des incidences sur les ressources naturelles dont dépendent ces populations. Les alertes scientifiques ont montré que les écosystèmes terrestres, en particulier ceux des zones ont atteint un stade de dégradation offrant peu de possibilité pour un retour à un état de fonctionnement normal».

Mieux, Monsieur YujiMoriya déclare que «le développement et la résilience ne pourraient se construire durablement sans le respect des équilibres écologiques fondamentaux. Il y a donc, sans conteste, nécessité et urgence d'agir. C'est pourquoi il est important que les pays fortement touchés par la désertification et le changement climatique puissent échanger afin de trouver ensembles les voies et moyens, d'ou l'idée de cette nouvelle initiative qui fait l'objet du forum de ce jour», a-t-il annoncé.

Selon lui, cette rencontre va fournir les arguments pour jeter les bases de l'établissement de réseaux d'échanges destinées à faciliter le partage de connaissance et la recherche de financement additionnels. A cet effet, de nouvelles perspectives seront ouvertes pour des considérations plus respectueuses de la gestion des ressources naturelles (sols, forets) dont l'importance, économique, sociale et même sécuritaire, n'est plus à démontrer, a-t-il précisé.

M. Moriya souligne que «l'initiative africaine, qui s'étendra sur une période de 5 ans (2016-2017), vise donc, à terme, à promouvoir l'adoption de bonnes pratiques, prenant en charge les difficultés des deux régions ciblées dans une optique de sécurité alimentaire et de résilience des communautés les plus vulnérables». Elle a été lancée en marge de la sixième Conférence Internationale de Tokyo pour le Développement de l'Afrique (TICAD VI) en Août 2016 à Nairobi au Kenya.

DES MESURES ADEQUATES POUR FAIRE FACE AUX PHENOMENES PHYSICOCHIMIQUES QUI PERTURBENT PLUVIOMETRIE

Quant à Ali Mohamed Séga Camara, secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, il estime que «ce forum de Dakar fait suite aux engagements pris en aout 2016 à Nairobi au (Kenya). Il a pour but de promouvoir, à l'échelle régionale, les mesures adéquates pour lutter contre la désertification dans le Sahel et la Corne de l'Afrique et soutenir les efforts des partenaires pour le développement grâce principalement à l'établissement de réseaux, au partage des connaissances et à l'amélioration de l'accès au financement», indique-t-il. Il s'agira de construire un solide réseau entre les pays participants et les partenaires pour combattre la désertification en vue de renforcer la résilience face au changement climatique dans le Sahel et la Corne

Poursuivant son propos, Ali Mohamed Séga Camara estime qu'«aujourd'hui, lorsque l'agriculture, l'élevage dépendent de la pluie alors qu'il y a des phénomènes physicochimiques qui la perturbent, il faut des mesures adéquates pour faire face. C'est ce qui explique l'engagement du Sénégal pour la lutte contre la désertification notamment dans la bande sahélienne». Dans la même veine, il soutient que «le Japon et les pays africain ont pris l'initiative d'abord de comprendre la vulnérabilité et en suite de la prise en charge de cette vulnérabilité dans le but de renverser la tendance. Parce que ce qu'il nous faut, c'est de l'agriculture intelligente, de l'élevage intelligente pour s'attaquer efficacement aux défis auxquels le Sahel et la Corne de l'Afrique doivent faire face», argue le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire.