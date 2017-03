Afrique: CAN U20/Sénégal vs Afrique du Sud - Les «lionceaux» à la relance

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Alger, Dennis Dlomo, ont… Plus »

L'entraineur du Sénégal Joseph Koto qui s'était félicité en conférence de presse du comportement de ses poulains, malgré les nombreuses occasions qu'ils ont eues pour tuer le match contre le Soudan, sait que son équipe doit cette fois montrer un visage plus convaincant et faire preuve de plus d'efficacité pour pouvoir contrer l'Afrique du Sud. Une équipe Sud-africaine qui a misé sur des Locaux afin de créer la surprise dans cette Can où elle n'est pas désignée parmi les favoris à la succession du Nigéria. Jusqu'ici, ils ont réussi à faire un pas important pour s'emparer de la première place du groupe B avec cette probante victoire obtenue contre le Cameroun (3-1).

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.