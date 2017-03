Cameroun: Professionnalisation à l'université de Douala - Les encouragements de la Francophonie

Il est donc question pour le réseau d'instituts d'intervenir sur plusieurs aspects : le contrôle-qualité sur place qui permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts, elles qui font les analyses de leurs produits à l'étranger. La fabrication et la maintenance des machines de production localement, la formation des étudiants selon les besoins des structures de la filière, etc.

C'est un message que l'AUF essaie de porter partout. Nous essayons d'encourager tout ce qui permet aux étudiants de conduire à la fois des études et de préparer un projet d'entreprise. Et à l'IUT de Douala, je pense qu'on s'y emploie». Il a également évoqué les possibilités d'accompagnement des projets des IUT par l'AUF. La visite a aussi été l'occasion d'en apprendre plus, par les explications du Pr Jacques Etamè, directeur de l'IUT de Douala, sur le partenariat avec la filière bio.

L'un des axes d'intervention du projet étant l'accompagnement du secteur agro-alimentaire. C'est ainsi que le recteur de l'AUF s'est notamment rendu au laboratoire de Chimie industrielle et pharmaceutique (Cip) où il a admiré le savoir-faire des étudiants de l'IUT, réunis au sein d'une junior entreprise avec plusieurs produits déjà commercialisés. Et le recteur de l'AUF n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction : « J'ai vu des étudiants qui prennent en main leur avenir, qui ne se contentent pas d'attendre un emploi, mais qui se préoccupent eux-mêmes d'être des créateurs d'activité.

En marge de la rencontre du Réseau des Etablissements d'Enseignement Supérieur et des Institutions de Recherche d'Afrique Centrale (Reesirac) qui se tenait dans la cité économique. Sur place donc à l'IUT de Douala, accompagné du recteur de l'université, le Pr François-Xavier Etoa, Jean-Paul de Godemar a pu découvrir les projets professionnels développés au sein de l'établissement. Et surtout, il a vu par lui-même les promesses du PCUE, qui commence à être fonctionnel dans le cadre de la coopération avec les entreprises de la filière bio.

Voir les prémices de la Plateforme de Coopération Université-Entreprises (PCUE), projet qui est en train d'être mis en place par le réseau des Instituts universitaires de technologie (IUT) du Cameroun en collaboration avec des établissements de la sous-région pour faciliter l'insertion professionnelle des étudiants et leur employabilité directe. Tel était le but de la visite, le 28 février 2017 à l'université de Douala, de Jean-Paul de Godemar, recteur de l'Agence universitaire francophone (AUF).

