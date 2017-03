Cameroun: Le Minesup prime l'excellence

La cérémonie de reconnaissance a eu lieu hier dans l'enceinte de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé.

Le lancement des activités de la 32è édition de la Journée internationale de la femme au ministère de l'Enseignement supérieur (Minesup), a donné l'occasion au dit département ministériel, de mettre en valeur le travail abattu par les femmes, à la faveur de la 11e édition du Podium de l'excellence féminine. Celles que le secrétaire général du Minesup, Ngomo Horace Manga, qui présidait la cérémonie avant l'arrivée du ministre Jacques Fame Ndongo a fièrement baptisées « les amazones » étaient donc en haut, et fières de l'être.

C'est ainsi que quarante huit femmes se sont vues décerner des diplômes d'excellence pour leur assiduité, discipline, présence, respect de la hiérarchie, compétence, performance, esprit d'équipe, ardeur au travail, courtoisie à l'égard des usagers... L'occasion était donc toute donnée à Ngomo Horace Manga, non seulement d'adresser aux lauréates du jour les sincères et vives félicitations de la hiérarchie, mais de les appeler encore à plus d'ardeur et d'abnégation au travail. Histoire de motiver davantage et susciter des vocations chez celles et ceux qui n'ont pas été honorés cette année.

Par leur parcours, ô combien jonché d'embûches, elles ont su, au-delà de toutes les considérations, tenir bon et mériter la reconnaissance de l'enseignement supérieur et de la nation tout entière. C'est au total quarante neuf femmes, dont quatorze dans le mérite professionnel et côté mérite académique, vingt quatre lauréates maîtres de conférences et six professeurs titulaires des universités qui ont été distinguées.