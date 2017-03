Cameroun: Développement local - De nouveaux acteurs sur le terrain

« Les ambassadeurs » de l'Association internationale des maires francophones ont organisé leur première rencontre jeudi dernier à Yaoundé.

Ils sont élus locaux, acteurs institutionnels, experts, prestataires de services et membres de la société civile. Ils sont regroupés sous la bannière d'« ambassadeurs de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) » et constituent un groupe de plaidoyer pour l'offre des services essentiels aux populations. La première rencontre des membres de ce groupe a eu lieu jeudi dernier dans les locaux des Communes et villes unies du Cameroun (CVUC) à Yaoundé.

En toile de fond, informer les ambassadeurs sur leurs missions, les modalités de travail, les résultats escomptés et, pour ce faire, susciter leur adhésion. Le groupe de plaidoyer ainsi fonctionnel, se penchera essentiellement sur les besoins élémentaires éprouvés par les populations au quotidien, à savoir l'accès à l'eau potable et aux soins de santé, les routes, l'assainissement, le traitement des déchets, etc.

C'est ce que les experts appellent « services essentiels de base ». Concrètement, les ambassadeurs AIMF veulent plaider pour un accroissement de ressources dans le cadre de la décentralisation. « Il ne s'agit pas uniquement des moyens financiers. Les ministères n'avaient pas que de l'argent à gérer. Ils avaient du personnel, du matériel. C'est un ensemble de choses qui manquent à nos communes à la base », a précisé François Soman, 1er vice-président des CVUC et maire de Pouma.

En outre, l'on attend rappeler le rôle des autorités locales face au défi climatique. Cette approche vise à faire prendre en compte la position des autorités locales dans les débats internationaux. Les élus locaux devront donc être dotés de moyens concrets leur permettant d'agir au niveau local, dans l'adaptation aux changements climatiques et la limitation des émissions de gaz à effet de serre.