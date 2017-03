Cameroun: Diocèse de Bafoussam - Mgr Emmanuel Dassi sur le terrain

Batié (Hauts-plateaux) - Ferveur populaire dimanche dernier à la paroisse sainte famille de Batié, dans le département des Hauts-plateaux. Les fidèles catholiques de cet arrondissement sont sortis en masse pour communier avec le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Bafoussam, Mgr Emmanuel Dassi Youfang, par ailleurs natif du village Batié.

Le prélat qui a été sacré le 07 janvier dernier n'a pas manqué cette occasion devant ses « frères » pour prêcher la bonne nouvelle. Il a tout d'abord éclairé les fidèles sur la notion d'évêque. « L'évêque est le successeur des apôtres et il a pour mission d'annoncer l'évangile ». Dans son homélie, Mgr Emmanuel Dassi Youfang a rappelé à son auditoire la nécessité de s'accrocher au Très-Haut, pour obtenir la vie éternelle.

En s'appuyant sur l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 24-34, il a rappelé que l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Or, aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent », a martelé le prélat. Le nouvel évêque était accompagné de ses aînés dont Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei du diocèse d'Obala, Mgr Georges Nkouo du diocèse de Kumbo et Mgr Dieudonné Watio du diocèse de Bafoussam. Également présents, plusieurs membres du gouvernement, dont Emmanuel Nganou Djoumessi, Jean Claude Mbwentchou, Madeleine Tchuinte, Pascal Nguihe Kante, Mefiro Oumarou, le Sg de la région de l'Ouest, Simon Emile Mooh, les élus du peuple, et plus de 25 chefs traditionnels de l'Ouest. Mgr Dieudonné Watio, évêque du diocèse de Bafoussam a remercié les fidèles d'être venus prier avec leur évêque. Il a prêché sur l'amour, sans quoi rien de grand ne peut se construire.