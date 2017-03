Cameroun: Les conditions des femmes en débat

Ceci en vue d'élaborer quelques stratégies pour la réalisation de l'objectif ainsi fixé. « La femme dans le secteur formel » n'a pas été en reste. Léon Noah Manga, universitaire et auteur de l'ouvrage « Femme et travail », a revelé que la présence des femmes dans les postes de responsabilité reste faible dans les administrations.

Les échanges ont permis de prôner l'égalité entre hommes et femmes au travail. Mais aussi de mobiliser les différents acteurs autour des questions liées à la promotion et à la protection de la femme en milieu de travail et à son autonomisation. C'est dans ce cadre que les leaders féminins et masculins issus des administrations publiques, du secteur privé et des organisations de la société civile entre autres ont répondu massivement présent.

Ambiance bon enfant entre hommes et femmes ce mercredi 1er mars 2017 au siège de la Croix-rouge camerounaise à Yaoundé. Le site a abrité une conférence-débat sur le thème de la célébration de la 32e édition de la Journéé internationale de la femme, à savoir, « Les femmes dans un monde de travail en mutation : planète 50-50 ». Sous la supervision de Marie Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille.

