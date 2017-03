Cameroun: Nécrologie - Joseph Mboui n'est plus

Malgré cette entrée dans le monde professionnel en Europe, il décide de rentrer au bercail en 1971. Au pays, il travaille d'abord à l'Institut de recherche pour le développement, puis enseigne à l'université du Cameroun. Fort de son expérience et de sa capacité à encadrer, Joseph Mboui devient doyen de la Faculté des Lettres et sciences sociales. Et en 1989, il est nommé ministre de l'Education nationale par le chef de l'Etat. A l'Unesco également, le défunt aura été vice-président du conseil exécutif. Il ne s'arrêtera pas là. Homme politique engagé, il était membre titulaire du Comité central du Rdpc. Il a aussi été président de la section Rdpc de la Sanaga-Maritime. En 2002, il a été élu député et réélu en 2007 et 2013. Membre fondateur de l'association Mbog-Lia, Joseph Mboui était jusqu'à sa mort, chef de la délégation départementale du Comité Central du Rdpc de la Sanaga-maritime.

