Cameroun: Ngoyla - Aux couleurs camerounaises

Grégoire Mvongo, gouverneur de la région de l'Est, a remis aux femmes un don de pagnes et tee-shirts du Minproff le 28 février dernier.

Ntam, poumon économique de l'arrondissement de Ngoyla (Haut-Nyong), village frontalier avec le Congo et situé à une dizaine de kilomètres de Mballam. La localité a défrayé la chronique l'année dernière quand une grande majorité de femmes a arboré les tissus aux couleurs d'un pays voisin pour défiler lors de la Journée internationale de la femme (JIF). Il est d'autant plus facile de se procurer le pagne de la JIF tout à côté que d'aller le chercher à 200 km à Abong-Mbang en parcourant une route non-bitumée et mal desservie par des transporteurs.

Grégoire Mvongo, gouverneur de la région de l'Est, en visite à Lomié, Messok et dans la commune de Ngoyla, s'est donc arrêté à Ntam, mardi 28 février 2017. Porteur d'un don du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Des tissus et des tee-shirts destinés exclusivement aux dames de Ntam « pour que le prochain défilé soit haut en couleurs camerounaises ». La cérémonie de remise a lieu à la Place des solennités de Ntam-Carrefour. Le délégué régional du Minproff de l'Est en profite alors pour lancer les activités de la JIF 2017 par une causerie éducative avec la population, largement constituée de femmes.

« Cette visite et ce don nous rassurent que nous sommes toujours Camerounais », se réjouit alors au nom des populations de ce village, Juliette Evelyne Samba Owona épouse Meyong, maire de la commune de Ngoyla. L'édile rappelle au passage les difficultés quotidiennes de ses électeurs. Absence de structure sanitaire à Ntam. Une école primaire publique cycle complet avec pour unique enseignant le directeur et le centre d'examen du CEP le plus proche à 90 km à Ngoyla. « Nous voulons être traitées comme les autres communes frontalières », conclut le maire.