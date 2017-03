Cameroun: Elig-Essono - Le refuge des enfants de la rue

Et vendredi dernier, c'est une ambiance familiale qui a accueillie le reporter de CT dans le centre. Dans ce modeste cadre, aux allures de domicile familial, l'on y retrouve des enfants s'adonnent aux jeux éducatifs, d'autres qui visionnent un documentaire. Et plus loin, un groupe fait la lessive. Au total, ce sont 120 jeunes enfants de la rue qui passent leur journée en ce lieu. Selon Mireille Yoga Nkamgnia, la directrice, ses équipes et elle, s'occupent des enfants de 14 à 16 ans. L'accueil, l'écoute et l'orientation des enfants dans leur famille d'origine font partie de leurs missions principales. Des années se sont écoulées.

Le centre est constitué d'un bâtiment à deux niveaux avec une grande cour intérieure où les enfants peuvent pratiquer des activités sportives. Le rez-de-chaussée dispose des toilettes, d'une infirmerie et d'un magasin, entre autres. A l'étage c'est l'école, du CM1 au CM2. Les cours de remise à niveau se déroulent le mercredi et le jeudi. Pour se divertir, un vidéoclub permet de projeter les films tous les lundis, suivis des débats.

Habitués à déambuler dans les rues de la capitale, les enfants sans abri de Yaoundé ont un toit gratuit au quartier Elig-Essono à Yaoundé, en face de la gare ferroviaire. Le centre social Edimar, créé par le prêtre italien Maurizio Bettini, œuvre depuis 2002 à l'insertion familiale et sociale des enfants de la rue. Les jeunes n'y habitent pas, mais y disposent d'un cadre pour mener plusieurs activités récréatives et éducatives.

