Cameroun: Laurent Boin - « Nous avons besoin de revenir à l'équilibre »

interview

Directeur général de Messapresse.

Pourquoi ne trouve-t-on pas de kiosques à journaux partout où le besoin se fait sentir ?

D'un point de vue économique, cela n'est pas une opération facile de faire des livraisons de la presse locale dans des lieux reculés. Il se trouve parfois que la clientèle est insuffisante pour supporter les charges liées à la distribution, ne serait-ce que pour ce qui concerne la tournée en elle-même. Nous avons fait plusieurs tentatives d'extension de notre réseau au cours des années passées. En 2016, on a lancé l'ouverture de vingt points de distribution, neuf sont effectivement fonctionnels à travers tout le pays. Il y a ensuite des problèmes de recouvrement des recettes de vente.

Certains distributeurs ne nous reversent pas ce qu'ils doivent remettre d'après les termes de leur contrat. On peut dès lors être amené à fermer tel point de distribution pour ce fait, ce qui pénalise le reste de la chaîne. Il faut aussi mentionner enfin les problèmes d'enclavement de certaines zone Les invendus de la presse nationale font beaucoup parler d'eux en ce moment. Quelle est la réalité statistique de ce problème et qu'est-ce qui en est la cause?

On flirte avec 80% ! C'est la proportion de ce qui reste globalement après les ventes, en ce qui concerne la presse nationale. C'est un chiffre en progression car il y a un an, nous avions deux ou trois points en moins. Ce qui est déjà considérable même si on sait que zéro invendu est un objectif impossible. On peut penser que certaines habitudes expliquent la situation. Si un éditeur imprimait 5000 journaux et en vendait 2000 il y a quelques années, il devrait réduire le tirage à 1500 aujourd'hui s'il n'en vend plus que 500 exemplaires. Or des journaux maintiennent des habitudes de tirage anciennes.

Il y a aussi une démarche légitime de présence dans les kiosques, afin d'entretenir sa notoriété, sans que cela se traduise forcément par des ventes. Généralement cependant, la tendance mondiale de vente de la presse est baissière. Il faut donc s'interroger pour savoir quel est le niveau de la demande des acheteurs de la presse camerounaise pour s'ajuster. Compte tenu des problèmes logistiques et financiers que cela vous crée, vous pourriez sélectionner ceux qui accèdent à vos kiosques... C'est une piste de réflexion car nous avons besoin de revenir à l'équilibre. Nous sommes des logisticiens, c'est une activité économique comme les autres. On ne recherche pas des grandes marges de profit comme des traders mais on doit au moins équilibrer notre activité.

Quid des partenariats avec le chemin de fer et les transports aériens ?

La route est notre moyen privilégié y compris pour le nord. Avec les avions, c'est plus difficile parce qu'il y a plusieurs aléas et surtout en raison des coûts. Il faut payer en moyenne 5000 F pour chaque kilogramme afin de transporter une marchandise vers l'intérieur par avion. Nous avons déjà un partenaire qui lui-même est lié au chemin de fer.