Sénégal: Arrivées de nouvelles chaines sur le bouquet de Canal+ - Bantamba Tv zoome sur le sport et la culture Sénégalaise

Le bouquet de Canal + s'est encore enrichi avec l'arrivée sur le bouquet de la chaine Bantamba Tv. Plus que l'émission éponyme diffusée par la chaîne diffuseur, la nouvelle chaîne captée sur le Canal 106, ouvre une large fenêtre sur le sport et la culture et tout particulièrement la lutte, le football local (les Navétanes) ou encore le hippisme. Le lancement a été effectué hier, mercredi 1er mars, par le directeur de Canal Sébastien Punturello, en présence El Hadj Ndiaye, Président-directeur général d'Origine Sa, éditeur de la nouvelle chaine.

Ce dernier n'a pas manqué de préciser que «Bantamba Tv diffusé en Français et en langue locale Wolof, n'est pas seulement une chaîne de la lutte traditionnelle mais une chaîne de culture africaine qui entend utiliser l'engouement de la lutte pour aller encore plus loin».

Selon toujours El Hadji Ndiaye, «la nouvelle équipe qui va alimenter la chaine va avancer culturellement les choses en exhibant les sports (lutte, hippisme, tambours) dans leurs différentes facettes mais aussi de promouvoir la culture sénégalaise dans toute sa diversité». En plus de cette chaine, Walf Tv rejoint ainsi les autres chaînes sénégalaises dans le bouquet. Sans occulter quatre nouvelles grandes chaines thématiques.

A côté de Cnbc Africa, chaine d'information économique et financière, d'investigation, diffusée en Anglais ou de Medi Tv, chaine d'information à vocation internationale, Canal+ fait place à J-One qui propose «le meilleur du dessin animé», mais aussi de la chaine de «Trace Mziki», diffusant la musique africaine. Canal+ marque son offre «On-rebeguée», plus grand Kheweulboumak ! par son dispositif qu'il a déployé pour la couverture et la diffusion pendant 8 jours du Fespaco.

Sans parler de l'émission les «Mardi d'Afrique», rendez-vous spécifique. «Afrodizik», l'émission de ballade musicale présentée par le Sénégalais Didier Awadi entre également dans la grille. Elle se propose, avec une orientation touristique, de faire découvrir les villes africaines, les sociétés africaines. Sans compter les temps forts de la Champion's League, les nouvelles séries événements sur Nollywood Tv et la série «Koiffure Kitoko» diffusée sur A+ pour coller à ce mois de mars consacré à la femme.