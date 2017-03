Afrique: FESPACO - Des films engagés dans les problématiques du continent

Dans l'Orage africain, de Sylvestre Amoussou, ce sont les Français qui en prennent pour leur grade : dans la République imaginaire du Tangara, le président nationalise les multinationales qui exploitent pétrole, gaz naturel et coltan. Fureur des Occidentaux, qui complotent pour le renverser et n'hésitent pas à déclencher une guerre civile. L'Orage africain est un brûlot, une charge sans nuance, mais il ne manque pas d'efficacité. Comme tous les autres films manifestes de ce 25e Fespaco, il a été chaleureusement applaudi par le public.

A Ouagadougou se tient en ce moment le 25e Fespaco, le plus grand festival de cinéma africain du monde. 150 films sont présentés et, parmi eux, vingt sont en lice pour l'Etalon de Yennenga, le grand prix. Nombre de ces productions se penchent sur les maux de l'Afrique, de façon directe ou détournée.

