Angola: L'UNITA appelle à l'observation permanente des élections

Luanda — Le président de l'UNITA, Isaias Samakuva, a exprimé mercredi à Luanda son souhait de voir, dorénavant, en Angola une observation électorale permanente, pour assurer la transparence des élections.

S'adressant à la presse, en marge du Forum sur "Le rôle de la société civile et les médias" dans le cadre des élections générales de 2017, Isaias Samakuva a déclaré que les observateurs assuraient, d'une manière systématique et large, la transparence et la crédibilité des élections.

Il estime qu'il est nécessaire que les observateurs permanents surveillent le processus électoral du début à la fin et non pas seulement au moment du vote.

Se prononçant à propos des thèmes "Observation électorale nationale et internationale" et "Les médias et les élections" présentés lors du forum, le président du principal parti de l'opposition en Angola a dit qu'ils avaient apporté des avantages qui pourraient aidé à améliorer des aspects encore déficients du processus électoral angolais.

En ce sens, Isaias Samakuva a dit qu'il était nécessaire que les partis politiques, la société civile et d'autres forces vives du pays constituent des capacités internes à cet effet.

Il a salué les promoteurs du forum et les a encouragés à poursuivre sur cette voie, ayant également plaidé pour la réglementation de la loi sur la presse.

Promu par l'Institut angolais des systèmes électoraux et démocratie (IASED), la rencontre a également porté sur des sujets tels que "processus d'inscription électoral" et "l'éducation civique électorale".

Le forum a connu la présence du président de la Commission national électorale (CNE), André da Silva Neto, des députés à l'Assemblée nationale, des représentants des partis politiques, des églises et de la société civile.