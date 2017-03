Angola: Evaluation du niveau d'exécution des projets d'investissements publics

Luanda — Un mémorandum sur l'état d'exécution des projets d'investissements publics de caractère social, à conclure au cours de cette année, a été évalué jeudi, durant la session de la Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres.

Selon un communiqué de presse de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres, présidé par le vice-président, Manuel Vicente, la réunion a recommandé un certain nombre de mesures pour permettre la réalisation de projets principalement dans les domaines de la santé, de l'éducation , de l'enseignement supérieur, de la culture et de la famille et promotion de la femme.

La commission a également analysé un projet de décret présidentiel portant approbation des règles de fonctionnement et gestion des maisons de la jeunesse et des centres communautaires juvéniles, ainsi que l'utilisation des respectifs équipements.

Au cours de la réunion, il a également été discuté le projet de décret portant approbation du système de contrat de travail des athlètes et contrat de formation sportive, qui vise à réglementer la relation laborieuse entre les sportifs et les clubs, ainsi que les règles relatives au contrat entre les entités de formation et les formés, dont les spécialités ne sont pas prévues dans le régime général du contrat de travail.

La commission a également analysé un projet de décret présidentiel sur la réglementation du Prix national de la culture et arts, dont le but est de réajuster la législation en vigueur en ce qui concerne les objectifs, les catégories et les genres, les procédures d'attribution et les obligations du jury.

Il a également été débattu un rapport sur la 3e réunion régionale d'Afrique sur la Convention de l'UNESCO (2001) pour la protection du patrimoine culturel subaquatique, tenue à Maputo (Mozambique), en décembre 2016, visant le bilan des progrès réalisés dans la sauvegarde du patrimoine subaquatique de l'Afrique et le plan d'action des pays participants.

La proposition du calendrier scolaire du sous-système d'enseignement préscolaire pour 2017 et l'état d'avancement du processus de régulation des cours d'enseignement supérieur ont également été abordés, ayant été recommandé des mesures visant à surmonter les contraintes possibles.