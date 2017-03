Sénégal: Marché Boubess - Un collectif appelle à retourner la gestion à Wakhinane Nimzatt

Dans le cadre du contentieux qui oppose la commune de Wakhinane Nimzatt à celle de Djeddah Thiaroye Kao, un collectif est né afin de mener le combat pour le retour de la gestion dudit marché à Wakhinane Nimzatt. Abdou Khafor Touré et ses camarades ont parlé d'incohérence territoriale ayant abouti à cet imbroglio.

Le collectif a tenu un rassemblement lundi dernier à Wakhinane Nimzatt où il a fait un rappel sur l'histoire du marché. « Par son histoire et l'origine des propriétaires des biens marchands, marché Boubess a toujours appartenu à Guédiawaye », a estimé le porte-parole Abdou Khafor Touré. A l'en croire, marché Boubess a été créé en 1975 par les habitants des anciens quartiers de Wakhinane, Nimzatt, Angle Mouss et Bagdad à la suite de leur déguerpissement du centre-ville de Dakar vers Guédiawaye. Et que cette population délocalisée avait exigé la mise à sa disposition d'infrastructures scolaires, sanitaires et économiques. « Nos vieux des premiers quartiers de cette zone ont installé les premiers piquets de ce qui deviendra le marché Boubess ». Ce marché n'a jamais été une propriété de Pikine mais plutôt celle de Guédiawaye.

C'est un fait historique et les anciens de Pikine, Thiaroye, Yeumbeul ou Malika peuvent en témoigner », poursuit Khafor Touré. Il a déclaré qu'avant l'Acte 3 de la décentralisation, marché Boubess était compris dans le patrimoine de l'ex-ville de Guédiawaye et avait toujours relevé de la compétence de la mairie de la ville de Guédiawaye. « Les taxes municipales y étaient toujours perçues pour le compte de Guédiawaye », poursuit-il. Khafor Touré d'ajouter que conformément au décret n° 2014-926 du 23 juillet 2014 fixant les conditions de dévolution du patrimoine et de redéploiement du personnel des régions et des anciennes villes, le préfet avait pris un arrêté portant dévolution du patrimoine, redéploiement du personnel et répartition des actifs et passifs financiers de l'ex-ville à la nouvelle ville et aux communes. « Ce marché ne dépendait pas du patrimoine de la mairie de l'ex-ville de Pikine et par conséquent ne devait pas être concerné par la dévolution de son patrimoine. Et aucune commune de Pikine ne peut en revendiquer l'héritage.

Nous réaffirmons que c'est toujours Wakhinane Nimzatt qui continuera à percevoir les taxes municipales issues de marché Boubess », affirme Khafor Touré, qui précise qu'une requête en rabat d'arrêt est en cours à la Cour suprême pour le respect des droits et de la légitimité de la population. « En 1997, la première tentative d'expropriation du marché s'était heurtée à une forte détermination des populations de Guédiawaye et aussi un refus catégorique des commerçants du marché. Lors de ce premier conflit ayant opposé la commune de Djiddah Thiaroye Kao aux communes de Wakhinane Nimzatt et de Médina Gounass, le gouverneur Maham Diallo, fort du décret 72-636 qui lui donne le pouvoir de suspendre tout acte dont l'application peut conduire à des affrontements ou à des troubles à l'ordre public, avait décidé, sur instruction du ministre de la décentralisation, de couper la poire en deux en attendant une décision des autorités centrales », soutient-il. « Ainsi la commune de DjiddahThiaroye Kao devait percevoir les taxes sur les marchés Nietty Mbar et Peund tandis que la ville de Guédiawaye allait faire de même au marché Boubess. S'agissant du décret, 96-745 qui a amputé Guédiawaye de certains de ses quartiers originels dont Bagdad, une partie de Nimzatt et une bonne partie de Gounass, le gouverneur avait reconnu « qu'il est une œuvre humaine destinée à des hommes, donc pouvant subir des réaménagements».