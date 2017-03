Sénégal: Renforcement de la sécurité - Abdoulaye Daouda Diallo souhaite plus de patrouilles de la police

Doter les postes de police davantage de véhicules, réglementer la circulation des deux roues en plus des caméras de surveillance installées un peu partout à Dakar, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, ne veut rien négliger pour une meilleure protection des populations. C'est pourquoi, il veut davantage de patrouilles des forces de police. Le ministre de l'Intérieur s'exprimait à Rufisque, lors de la célébration de la journée internationale de la protection civile.

Ces derniers jours, la police a engagé la riposte contre les délinquants. Mais le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, même s'il reste satisfait du travail effectué par ses services, promet plus. Selon lui, il va falloir augmenter, dorénavant, les patrouilles dans les quartiers. Pour cela, il compte doter les services de police d'au moins deux véhicules pouvant leur permettre d'effectuer ce travail de sécurisation.

Profitant de la célébration de la journée internationale de la protection civile, hier, à Rufisque, le ministre de l'Intérieur pense qu'un important travail sera aussi fait sur la circulation des deux roues. « Il va falloir arrêter les deux roues qui n'ont pas de plaques d'immatriculation, et s'il le faut, les interdire de circuler à certaines heures. Car, la plupart des agressions notées depuis le début de l'année, sont commises à partir de ces engins », a expliqué le ministre. Pour autant, Abdoulaye Daouda Diallo estime que beaucoup d'efforts ont été faits par l'Etat en vue de donner aux populations une meilleure protection. Il a rappelé, dans ce sens, les 3.700 policiers recrutés depuis 2012. « Même s'il reste encore beaucoup à faire », a-t-il précisé. Au cours de cette même cérémonie, répondant à une interpellation du maire de la commune de Rufisque-Est, Boubacar Albé Ndoye, sur la nécessité de doter les communes de police de proximité, Abdoulaye Daouda Diallo a rappelé que cette préoccupation du maire est aussi celle de l'Etat qui veut doter les communes de postes de police avancés dans les prochaines années.

« Volonté politique »

Revenant sur la célébration de la journée internationale de la protection civile, le ministre a indiqué que des « résultats appréciables » ont été faits par les pays, depuis l'instauration de cette journée en 1990, par l'Organisation internationale de la protection civile. « En dépit des initiatives portant amélioration du cadre légal et institutionnel de protection des personnes, des biens et de l'environnement, force est de reconnaître que les défis à relever sont toujours d'actualité », a mentionné le ministre, non sans rappeler que la situation nationale n'est guère « idyllique » comme sous d'autres cieux.

Toutefois, le ministre souligne que « la volonté politique » existe toujours et la solution serait, selon lui, de renforcer le système national de protection et de réduction des risques de catastrophes. A cet effet, Abdoulaye Daouda Diallo a indiqué que son département, en partenariat avec la Banque mondiale, a lancé une plateforme de gestion et de réduction des risques ainsi que d'un site web qui serviront de système d'alerte précoce pour les aléas tels que les inondations, les feux de brousse et l'érosion côtière. Thiawlène, quartier situé en bordure de mer à Rufisque Est, fait face à l'avancée de la mer et à l'érosion côtière, deux phénomènes qui peuvent entraîner des catastrophes naturelles. D'où ce choix de Rufisque pour célébrer cette journée internationale sur la protection civile.