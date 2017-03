Sénégal: 18ème édition de la Fiara - Les acteurs plaident pour un crédit agricole innovant sans apport

En perspective de la 18ème édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animalières (Fiara), prévue du 29 mars au 16 avril, les organisateurs sont revenus, hier, à travers un point de presse, sur les principales innovations de cette édition. Pour cette année, le thème retenu est «la solidarité, levier économique et social essentiel pour un pays émergent le Sénégal». Parmi les innovations, une bourse régionale du riz sera initiée.

La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animalières (Fiara) qui en est à sa 18ème édition constitue un cadre privilégié mis au profit des acteurs, organisations et operateurs économiques, dans une perspective d'échanges et d'expositions, pour l'amélioration du secteur agricole. En sus de cette rencontre prévue du 29 mars au 16 avril, les organisateurs ont tenu hier un point de presse pour parler des innovations de cette année, mais également faire part des points d'amélioration.

Dans ce cadre, Boubacar Cissé, président du comité d'organisation de la Fiara, s'est adressé à la presse. Dans son allocution, il relève que durant cette édition, il sera organisé « la bourse du riz local, initiative qui vise à créer et à encourager la rencontre formelle et dynamique entre l'offre et la demande », a-t-il dit. La 18ème édition de la Fiara constituera également une occasion unique pour déployer les moyens nécessaires et soutenir les initiatives devant permettre aux participants d'échanger, de découvrir et de partager leurs expériences.

Les organisateurs de la Fiarra sont, par ailleurs, d'avis que le rééquipement du monde rural passera inévitablement par un système de crédit agricole accessible et une implication responsable des organisations de producteurs. Du fait que la solidarité est, sur le plan social, une pratique courante au Sénégal, les panels seront davantage axés sur le plan économique. Des experts sénégalais seront mis à contribution pour introduire les débats. «Il est aussi envisagé d'amener des experts camerounais à échanger sur le modèle de solidarité chez les Bamilékés. Un modèle original qui a ses règles très rigoureuses en efficacité et en efficience», a dit Boubacar Clissé.

Pour cette édition, entre 900 et 1.000 exposants sont attendus avec un budget de 195 millions de FCfa, annoncent les organisateurs. Ils ont profité de la tribune d'hier pour « saluer les sérieux efforts fournis par le gouvernement, en termes notamment de subventions sur les prix des intrants et les équipements agricoles ». Ceci, selon M. Cissé, contribue largement à « relever la productivité des exploitations familiales, tout en garantissant la modernisation de l'agriculture ». Toutefois, déplore-t-il, «ces efforts ne profitent pas d'une manière satisfaisante aux vrais producteurs qui, malgré des prix subventionnés, ne parviennent pas à acquérir ces facteurs de production essentiels », a-t-il dit. Partant de ce constat, les producteurs poseront le débat sur la pertinence de la mise en œuvre d'un système « de crédit agricole innovant sans apport, avec comme garantie, la caution solidaire, pour suppléer aux défaillances individuelles », a-t-il dit.

Cette initiative, qui reste aux yeux des producteurs réalisable, requiert toutefois pas mal de mesures d'accompagnements. Ils invitent « à la réidentification des membres, le renouvellement des parts sociales et des instances de décisions, la restructuration des organisations paysannes de base au sommet et surtout l'éducation et l'information des adhérents ».