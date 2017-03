I l est poursuivi pour faits d'enlèvement, de séquestration et d'assassinat dans l'affaire des disparus du Novotel. Dogbo Blé Bruno est passé, à cet effet, hier, à la barre, aux assises du Tribunal de Yopougon.

Il a été cuisiné pendant près de trois heures. Le Commandant militaire du palais présidentiel par ailleurs Commandant de la Garde républicaine à l'époque des faits s'est obstiné à faire croire que le 4 avril 2011, jour de l'enlèvement des quatre disparus, il y avait des combats armés au Plateau. « Le Novotel était un centre de regroupement des Français et autres étrangers. C'est au nez et à la barbe des soldats français et de l'Opération des NationsUnies en Côte d'Ivoire (ONUCI) que des bandits ont opéré », s'est défendu Dogbo Blé Bruno qui s'est interrogé de savoir ce qui prouve que les ravisseurs étaient réellement des miliciens.

Poursuivant dans sa logique, Dogbo Blé Bruno en niant les faits, a conclu que "si les disparus du Novotel sont morts, c'est parce que les Français voulaient qu'ils meurent au palais présidentiel. Que la France et l'ONU assument". Alors que l'accusé Yoro Tapé Ko Max Landry a confirmé qu'il a séjourné au palais présidentiel, répondant ainsi à l'appel de la patrie. Comme la veille, il a confirmé sa présence au palais au sein du groupe "November One" et sa participation effective à l'enlèvement des disparus du Novotel.

Mardi à la barre, il a témoigné avoir reçu une kalachnikov AK 47 et un chargeur en plus d'un gilet. Interrogé sur la présence de personnes extérieures au Palais au moment des faits, le Commandant militaire du palais présidentiel de l'époque a nié ce fait. Relativement à la présence de personnes extérieures (Ndlr : milices) au Palais présidentiel, Dogbo Blé Bruno dit n'en avoir pas connaissance. Idem pour l'arrivée des captifs au sein du palais présidentiel. Cependant, il a relevé avoir reçu un coup de fil du ministre des Affaires étrangères et de l'Ambassadeur de France à l'époque, l'informant de l'arrestation de Français.

Dogbo Blé Bruno a reconnu avoir reçu l'information de la mort de ces captifs du Colonel Okou Modi sous ses ordres. Le seul ordre qu'il aurait donné, c'est celui de faire sortir discrètement les corps du Palais présidentiel. Interrogé à la barre sur l'affirmation faite dans le procès-verbal de son audition à Korhogo, relevant que les quatre captifs ont été tués par des soldats surexcités, Dogbo Blé Bruno a fait remarquer que ce propos a dû lui échapper. Au début du procès, le président de la Cour, a invité les diffé- rentes parties à faire en sorte que ce procès ne soit pas une tribune politique.