Algérie: Une aide humanitaire acheminée de Burgos vers les camps de réfugiés sahraouis

Madrid — Une aide humanitaire, de 26 tonnes de produits alimentaires, vient d'être acheminée de la ville espagnole de Burgos vers les camps de réfugiés sahraouis, a annoncé jeudi, l'association de Burgos amie avec le peuple sahraoui.

"Cette 27ème caravane humanitaire est le fruit du soutien financier du conseil municipal de cette ville et la mobilisation de nombreux bienfaiteurs espagnols anonymes qui contribuent depuis 27 ans à cette aide dont le peuple sahraoui a grandement besoin", a souligné la présidente de ladite association, Maité Gimenez.

La responsable a, en outre, exprimé sa satisfaction d'avoir pu envoyer cette aide humanitaire constituée principalement de "denrées alimentaires et d'autres petites quantités de jouets et de fournitures scolaires."

Mme Maité a indiqué que "l'aide alimentaire est fondamental même si les habitants des camps des réfugiés manquent de beaucoup de choses" en déplorant par ailleurs, que "l'aide humanitaire internationale soit réduite au cours des dernières années alors que le peuple sahraoui vit dans ces camps, forcé à l'exil depuis plus de 41 ans".

Par ailleurs, la présidente de l'association des amis du Sahara occidental a lancé un appel aux "professionnels de la santé qui veulent offrir généreusement leur collaboration pour couvrir les besoins de santé de la population sahraouie, en particulier les anesthésistes."

"Une équipe de bénévoles de 4 médecins et 4 infirmières vient de rentrer des camps des réfugiés sahraouis, où ils ont effectué plus de 200 consultations et ont réalisé plus de 60 opérations dans deux semaines", a-t-elle rappelé.

Pour sa part, un responsable du Conseil municipal de Burgos, Javier Lacalle a souligné qu'un montant annuel de 70.000 euros est alloué chaque année à l'association des amis du peuple sahraoui afin de pouvoir apporter de l'aide aux réfugiés sahraouis.

"Le Conseil municipal a l'intention de poursuivre son aide afin d'essayer d'atténuer le plus possible de la précarité de la vie dans les camps des réfugiés sahraouis et soulager cette population".

Plusieurs associations espagnoles amies avec le peuple sahraoui ont annoncé que les campagnes de collecte des aides alimentaires ont touché à leur fin et qu'elles s'apprêtent à envoyer ces aides vers les camps.

Les associations basques ont annoncé qu'"une quantité estimée à 220 tonnes de produits alimentaires va être envoyé pour soulager, un tant soit peu les besoins de cette population sahraouie vivant dans des conditions difficiles dans les camps".

Les associations espagnoles amies avec le peuple sahraoui ont également annoncé qu'une fois le programme d'aide alimentaire clôturé, elles s'attèleront à préparer le programme de vacances en paix qui permet d'accueillir des centaines d'enfants sahraouis, pendant les mois de juillet et août, chez des familles espagnoles.