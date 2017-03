Gambie: Adama Barrow à Dakar - Jërëjëf (1) Macky !

Un nouveau départ de la relation bilatérale entre le Sénégal et la Gambie : tel semble le… Plus »

Mais on peut au moins être sûr d'une chose, quand des différends apparaîtront, Sénégalais et Gambiens pourront dorénavant discuter entre gens civilisés, ce qui n'était pas envisageable avec le soudard de state house. Et c'est déjà ça de gagné.

Il n'empêche, malgré la bonne disposition d'esprit qui anime les rapports sénégambiens, qu'on se demande si la lune de miel va durer éternellement, car les pays, c'est bien connu, ont des intérêts et non des amis.

C'est donc un petit air de « Sénégambie » (2) qui souffle entre Dakar et Banjul avec la signature de nouveaux accords de coopération dans différents domaines et la relance du projet ô combien symbolique de construction d'un pont entre les deux pays fort opportunément baptisé « Sénégambia »

