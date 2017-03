Congo-Kinshasa: Tshisekedi - Vers un report du rapatriement de la dépouille mortelle !

En RDC, un mois après la mort de son leader Etienne Tshisekedi, et après plus de 10 jours d'âpres… Plus »

Plus d'un mois après sa disparition à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, suite à une embolie pulmonaire, aucun programme d'obsèques précis n'est révélé pour Etienne Tshisekedi. A ce stade, s'il y a encore impasse, d'aucuns craignent qu'il puisse connaitre le même sort que Mobutu et Tshombe qui sont tous deux enterrés loin de leur patrie : la RDC.

"Nous sommes maintenant obligés de rediscuter avec le pouvoir car nous ne pouvons pas faire la sourde oreille à ces revendications de la base. La jeunesse qui manifeste, ne veut pas entendre de l'enterrement au cimetière de la Gombe", a dit Augustin Kabuya, porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'exprimant sur la VOA Afrique. Félix Tshisekedi et Jean Marc Kabund, Secrétaire général de l'UDPS devraient, officiellement, confirmer le report et ou des nouvelles discussions avec l'Hôtel de Ville de Kinshasa pour régler les questions qui fâchent.

D'abord, il s'agissait des divergences de vues entre les combattants sur l'option à lever par rapport au plan annoncé comme quoi, c'est le samedi 11 mars que le corps d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba allait être rapatrié au Congo-Kinshasa, pour des obsèques dignes et, en définitive, un enterrement au cimetière de la Gombe dans un mausolée construit pour les besoins de la cause.

La fronde a commencé le mercredi 2 mars 2017. A Limete, bastion du siège et de Tshisekedi et de l'Udps, sa formation politique, une tension palpable était perceptible depuis quasiment la matinée.

Et, loin de passer ce désaccord en sourdine comme les politiques, les militants de ce parti cher à Tshisekedi, mieux connus sous le nom des combattants, montent au créneau pour s'opposer au chronogramme présenté. A une poignée des jours du comeback de la dépouille, la tendance à l'Udps est à l'énervement, et donc au report.

Viendra ou viendra pas ? L'interrogation mérite d'être soulevée quant au retour de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi le samedi 11 mars tel que prévu. Pourtant, le sujet paraissait réglé après l'arrêté du Gouverneur Kimbuta, l'annonce de Félix Tshisekedi, le fils du défunt, et, enfin, la confirmation de cette information par un communiqué cosigné par Maman Marthe, la veuve du Sphinx de Limete, et Gérard Mulumba, Evêques catholique émérite, petit frère de l'opposant historique.

