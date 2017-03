L'Alliance Voahary Gasy (AVG), via la mise en œuvre du projet ALARM (Application des Lois contre les Abus sur les Ressources naturelles à Madagascar), ne cesse de dénoncer les trafics des espèces protégées qui commencent à reprendre dans le pays.

La preuve, huit bébés tortues « Angonoka » ont été saisies à l'aéroport d'Ivato avant-hier, grâce à un partenariat avec la Douane.

« Quatre ressortissants malagasy, deux hommes et deux femmes ayant tous un lien de parenté, ont été appréhendés dans la salle d'embarquement au moment du traitement des agents de la Douane du vol UU 612 Air Austral à destination de Bangkok via La Réunion.

Ceux-ci ont découvert six bébés tortues à soc chez une personne. Quatre spécimens ont été dissimulés dans son sac à dos, scotchés un à un avec des couches et les deux autres ont été trouvés dans ses poches », a-t-on communiqué auprès de l'AVG ?

Agent de police. Par contre, les deux autres « Angonoka » qui ont été placés dans un carton ont été saisis dans le bagage à main d'une autre personne.

Et les deux femmes n'étaient en possession d'aucune tortue. Plus précisément, les deux hommes ont commis des infractions douanières car ils ont été pris en flagrant délit en détenant huit tortues « Angonoka », une espèce très menacée et interdite à l'exportation.

En outre, un agent de police travaillant au sein de l'aéroport d'Ivato a été impliqué dans cette affaire suite à une enquête au niveau de la Douane. Et il a été déjà identifié. « Les présumés trafiquants lui ont donné les tortues au parking.

Le transfert entre les deux parties s'est tenu ensuite dans les toilettes de la salle d'embarquement. En tout, les quatre personnes appréhendées ont fait un aveu qu'ils ont acheté ces tortues à Mahajanga fin février dernier.

Les personnes impliquées dans cette affaire seront déférées prochainement au Parquet », d'après les explications des juristes au sein du projet ALARM mis en œuvre par l'AVG.

Espèce endémique. Notons que cette plateforme des organisations de la société civile oeuvrant pour l'environnement, Alliance Voahary Gasy (AVG), suivra de près cette affaire via le projet ALARM (Application des Lois contre les Abus sur les Ressources naturelles à Madagascar).

Son objectif est d'interpeller l'Etat afin de lutter contre l'hémorragie de nos ressources naturelles en affligeant des sanctions exemplaires à l'encontre des trafiquants.

En fait, « ceux qui ont commis une tentative d'exportation illicite de ces spécimens seront punis d'une peine de deux à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de Ar 100 000 000 à Ar 200 000 000 selon la loi 2005-018 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages », ont fait savoir ces juristes.

Rappelons que la tortue « Angonoka » est une espèce endémique et très menacée à Madagascar. On la trouve uniquement dans l'Aire Protégée de Baie de Baly. Raison de plus pour sa protection !