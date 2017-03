Algérie: Encourager la réconciliation en zones de conflit, une constante pour la diplomatie algérienne

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem a affirmé, jeudi à Alger, que les principes de la politique étrangère de l'Algérie encourageant la réconciliation nationale en zones de conflit et la non-ingérence dans les affaires d'autrui sont des principes "constants et inaltérables".

La préservation de la paix, a-t-elle soutenu, "ne passe pas forcément par les armes et les fronts de combats mais par l'élimination des facteurs de tension et de discorde, qui peuvent, a-t-elle dit, engendrer davantage de déplacés, de réfugiés, d'orphelins et de veuves". "et c'est malheureusement l'image qui nous ait renvoyée chaque jour d'Afrique, d'Asie , d'Amérique Latine et même de certains pays d'Europe".

Par ailleurs, la ministre a indiqué que "l'Etat algérien "accorde une attention et un intérêt particuliers à la sauvegarde et à la valorisation des acquis de la femme", rappelant "les réalisations enregistrées et les étapes franchies pour leur promotion durant les deux dernières décennies grâce à la sagesse politique et la vision stratégique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika".

Evoquant, dans le même sens, "les efforts déployés pour préserver la femme contre l'harcèlement sexuel et la violence familiale à la faveur de plusieurs lois promulguées", la ministre a mis l'accent sur la stratégie nationale de soutien à l'entreprenariat féminin, visant l'accès de la femme au marché de l'emploi et la matérialisation du principe de parité consacré par les lois du pays.

Par ailleurs, la ministre a rappelé la décision de l'Armée nationale populaire (ANP) d'ouvrir les portes de l'école des Cadets de la nation aux filles, "une décision fortement appréciée par l'opinion publique et engendrant un sentiment de fierté à l'égard des autorités publiques". Une mesure a-t-elle ajouté "à même de renforcer la confiance de la femme en soi, en sa société et en l'Etat de son pays".

L'action "brillante et remarquable" de la Femme algérienne dans le concert des nations a fait de notre pays une référence en matière de traitement et de régulation des relations internationales, de propagation de la culture de paix, de non-ingérence et de réconciliation entre belligérants".