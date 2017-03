Algérie: Recul des indicateurs de violence et d'atteinte à la sécurité publique en 2016

Répondant à une question sur les arrestations effectuées par les services de la GN des éléments de la "secte d'Al Ahmadiya ", le même responsable a fait savoir que 64 personnes ont été arrêtées, relevant que la plus importante opération a été enregistrée durant le mois de juin 2016 dans la wilaya de Blida et qui a permis l'arrestation de huit (8) membres.

En ce qui concerne les crimes liés à l'infraction du code de la route et atteinte à l'environnement, 25.457 affaires ont été traitées et permis l'arrestation de 25.506 individus.

Il s'agit de crimes d'atteinte aux personnes et aux biens, homicides volontaires, rapt de mineurs et coups et blessures volontaires.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan annuel des activités des unités de la Gendarmerie nationale en 2016, le directeur de la sécurité publique et de l'emploi, le Colonel Laldji Mounir, a indiqué que ses services ont traité 114.738 affaires ayant abouti à l'arrestation de 115.487 individus, dont 2,47% mineurs, relevant que les wilayas de Sétif, Alger et Tébessa viennent en tête du classement en nombre d'affaires traitées.

