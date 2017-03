Angola: Le Prix National de Culture et ARTs peut inclure d'autres modalités artistiques

Luanda — Le Prix national de la culture et des arts sera ouvert à d'autres disciplines artistiques comme la mode angolaise et africaine, les danses sportives et des festivals traditionnels, a annoncé jeudi à Luanda la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

La ministre a fait cette déclaration à la presse au sortir d'une réunion de la Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres qui a, entre autres questions, analysé le projet de décret présidentiel portant approbation du règlement du Prix national de la culture et des arts, visant sa mise à jour.

À son avis, le Prix national de la culture et des arts a atteint des hauts niveaux et l'intérêt du public, des artistes et des concurrents de différents domaines.

Carolina Cerqueira a dit qu'il était nécessaire de moderniser ledit Prix et l'adapter à la situation actuelle du pays, tant d'un point de vue financier, tant du point de vue des modalités, soit l'ouvrir à d'autres domaines culturels attrayants comme la mode angolaise et africaine, les danses, etc.