Congo-Kinshasa: Greenpeace condamne l'expulsion d'un réalisateur français

Greenpeace Afrique est choquée par l'expulsion d'un réalisateur français et l'annulation du visa de l'un de ses employés par les autorités de la RD Congo à la suite d'un tournage dans la province de l'Equateur.

Dans un communiqué de presse rendu public hier jeudi 2 mars 2017, son responsable de la communication, Mbong Akiy Fokwa Tsafack, a rapporté que l'équipe était sur place pour filmer le quotidien des communautés dans la zone d'Imbonga, près de la concession forestière Etablissements MOTEMA. « Les bases légales pour leur brève arrestation et l'expulsion du réalisateur et de l'employé de Greenpeace qui a suivi demeurent floues » a-t-il déclaré.

« Ils étaient présents dans le pays légalement, avec toutes autorisations et documents nécessaires, notamment une officielle du Ministère de la Communication et Médias.

Leur est une nouvelle manifestation inquiétante de la manière dont officiels congolais essaient de limiter le rôle des médias et de société civile dans le pays, pour protéger notamment les intérêts grandes entreprises », a dénoncé à son tour Irène Wabiwa Betoko, responsable de la campagne forêt à Greenpeace Afrique.

Le vendredi 17 février, les autorités locales ont ordonné réalisateur et à l'équipe qui l'accompagnait de quitter la zone se rendre à Mbandaka. A leur arrivée là-bas, le matériel vidéo réalisateur et son passeport lui ont été confisqués, ainsi que passeport d'un employé non congolais de Greenpeace.

Personne n'a placé en détention, mais le réalisateur a été interrogé par autorités chargées de l'immigration, avant que lui et l'équipe renvoyés à Kinshasa.

Notons qu'en février dernier, Greenpeace a révélé l' illégale par l'ancien ministre de l'Environnement Robert Mbongenza de deux concessions forestières, en violation du de 2002 sur les nouveaux titres forestier. Ces révélations ont l'objet de vives critiques du gouvernement congolais de la part donateurs internationaux, car elles confirment le chaos ambiant secteur forestier dans le pays.

Le 8 février, l'actuel ministre de l'Environnement Athys Kalonji a confirmé à la Voix de l'Amérique que les titres que avait attribués étaient illégaux et qu'ils avaient été annulés. Il ensuite précisé qu'aucun arrêté d'annulation n'avait encore été signé, et il n'a rien dit quant à d'éventuelles sanctions des impliquées dans ces allocations.

« Le fait que notre employé et qu'un réalisateur documentant activités des communautés dans les concessions forestières expulsés sans aucune raison légale, seulement quelques semaines nos révélations, est très inquiétant, et nous laisse penser que décision a été influencée par les intérêts de grandes forestières pour limiter le rôle critique de Greenpeace », a Irène Wabiwa.

Pour rappel, un groupe international de bailleurs présidé par Norvège et appelé l'Initiative pour la forêt de l'Afrique (CAFI) a demandé au gouvernement congolais d'annuler ces illégales.

CAFI a signé avec le gouvernement un accord de 200 de dollars pour la réduction de la déforestation, mais n'a pas exigé que les officiels impliqués dans ces violations rendre des comptes. CAFI ne s'est pas non plus ému d' précédentes et n'a pas demandé de garanties au gouvernement de permettre à la société civile de travailler librement.