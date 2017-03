Congo-Brazzaville: Coopération - L'ambassade du Venezuela organise un marathon des jeunes à Brazzaville

Remettant les prix aux heureux gagnants, Norma Borges, a indiqué que « pour le deuxième marathon qui aura lieu, le 26 mars, nous voulons avoir le double du nombre qui est arrivé aujourd'hui. Nous aurons besoin de 100 femmes à la préfecture et nous allons nous retrouver en ces lieux au mois d'avril. Je remercie le ministère de la Santé et de la population qui a mis à notre disposition une ambulance pour être attentif en cas d'éventualité, ainsi que la ligue départementale d'athlétisme de Brazzaville ».

Une cinquantaine d'athlètes ont pris part à cette compétition sportive qui a eu pour point de départ et d'arrivée ; la Case de Gaulle à Bacongo dans le deuxième arrondissement de Brazzaville. Ces athlètes ont suivi l'itinéraire suivant : Case de Gaulle- Pont 15 août 1960- rond-point du ministère de la Défense, restaurant Mami-Wata et retour.

