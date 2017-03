Congo-Brazzaville: Alimentation scolaire - La commission de l'UA envisage de créer un réseau panafricain

Les participants à l'atelier de commémoration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire ouvert le 1er mars à Brazzaville, par le ministre d'Etat chargé de la Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du Cadre de vie, Claude Alphonse Nsilou, comptent mettre en place un réseau panafricain de cantines scolaires.

Bien avant la création de ce réseau, les mécanismes locaux de coordination seront mis en place pour soutenir l'alimentation scolaire. Par la suite, le commissaire aux ressources humaines, science et technologie de l'Union africaine, Martial De-Paul Ikounga, va mener un plaidoyer auprès du Parlement africain et des ministres africains en charge des finances et de l'économie et ceux de l'agriculture afin qu'ils inscrivent cette initiative dans leurs agendas.

Cette année la journée a été célébrée sur le thème : « L'alimentation scolaire fondée sur la production locale : investissement dans la jeunesse et l'enfance pour tirer profit des dividendes démographiques ». La journée africaine de l'alimentation scolaire est destinée au partage d'expériences et à la démonstration selon laquelle l'alimentation scolaire apporte une réponse aux statistiques inquiétantes sur les faibles taux de scolarisation qui sont inversement proportionnels aux taux élevés de décrochage scolaire.

« Pour ceux qui sont accoutumés aux Objectifs de développement durable (ODD), il est bien de savoir qu'une alimentation scolaire réussie contribue également à l'atteinte des objectifs 1, 4, 5, 17 et à la réalisation du premier objectif de la STISA 2024 en même temps que le principe directeur 6 et l'objectif stratégique 2-c de la CESA 16-25 », a indiqué Martial De-Paul Ikounga.

En Afrique, outre la contrepartie financière des Etats, l'alimentation scolaire est sponsorisée par les partenaires tels que le PAM, la FAO, l'Unicef, l'IPHD, le FNUAP et la BAD. Pour soutenir cette initiative, le représentant du centre d'excellence, Daniel Baladan, a rappelé que : « le Congo a lancé sa politique nationale de l'alimentation scolaire (Pnas) avec l'objectif d'étendre les cantines scolaires dans toutes les écoles primaires et de faire des achats localement pour stimuler la production et développer l'économie des zones rurales ».

A l'horizon 2025, le Pnas veut assurer tous les enfants (bantous et autochtones) inscrits dans toutes les écoles de l'enseignement de base, une alimentation saine, équilibrée, durable, de bonne qualité et à base de produits locaux.

Par contre, selon le représentant du PAM au Congo, David Bulman, « une étude montre qu'un dollar investi dans l'alimentation scolaire au Congo génère un retour sur investissement de 9,6 dollars. Le programme couvre à peine 30% des effectifs ».

Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation, Collinet Makosso, a déploré le faible taux de couverture des écoles du pays en cantines scolaires. Il indique : « Aujourd'hui, 943 écoles primaires sur près de 2000 que compte le pays sont pourvues en cantines scolaires, soit un effectif de bénéficiaires de 258.706 élèves sur un nombre total de 616.997 élèves ou une couverture d'environ 41,6%. Mais le Congo envisage d'atteindre 94% d'écoles d'ici à 2025 ». Il s'est, par ailleurs, souvenu de la merveilleuse expérience des internats autrefois installés dans les collèges et lycées.

Le ministre Collinet Makosso a tout de même signalé que le Congo a déjà commencé des expériences pilotes d'introduction de certains produits locaux comme le maïs, la pomme de terre, la patate douce, etc. Il a annoncé la création d'une direction de l'alimentation scolaire.

Enfin le ministre d'Etat, Claude Alphonse Nsilou, a réitéré pour sa part l'engagement de l'Etat à œuvrer davantage en faveur d'une alimentation scolaire de qualité et équilibrée en faveur des écoliers.

Rappelons que la journée africaine de l'alimentation scolaire a été instituée à Addis-Abeba (Ethiopie) par les chefs d'Etat de l'UA. Les délégations du Zimbabwe, du Sénégal, du Niger, de la Guinée-Bissau et du Congo ont été représentées à l'atelier de commémoration de la journée africaine de l'alimentation scolaire.