Congo-Brazzaville: Alvie Bitemo Mamounga, une artiste aux talents variés

Originaire du Congo-Brazzaville, la talentueuse Alvie Bitemo Mamounga est auteur- compositeur, chanteuse, comédienne, musicienne et costumière.

« Je compose mes chansons, il m'arrive de rêver un morceau ou encore quand je fais la marche. Le fait social aussi joue un rôle essentiel dans mes compositions. En outre, j'adore faire une balade quand il pleut, j'adore sentir la pluie sur moi, car il y a toujours une mélodie qui vient à moi », souligne l'artiste.

Sa musique n'est pas que congolaise, car les thèmes reflètent le métissage des sonorités du Congo, de l'Afrique et du monde. En effet, l'artiste s'inspire de beaucoup couleurs musicales du monde. Chaque note de musique, dit- elle, a de la valeur et du sens car, aucune note ne se suffit à elle-même dans la mesure où elle donne constamment de la valeur à une autre.

Alvie Bitemo Mamounga a déjà un album intitulé « Lamuka (Réveille-toi) de douze titres sur le marché. Elle est actuellement en studio pour finaliser un projet d'album en solo.

La talentueuse a joué du 10 au 22 janvier 2017 au grand parquet, à Paris, le spectacle « Drôle de vampires » qui sera rejoué du 8 au 29 mars prochain à l'espace paris-plaine. « Je joue dans une comédie musicale « Drôle de vampires », une mise en scène de Richard Demarcy ». Ensuite, l'artiste a été invitée à Bruxelles pour « La carte de blanche » de Freddy Massamba au Bozar.

L'artiste a également participé du 06 au 20 février à une tournée dans les Caraïbes notamment en Guadeloupe et Martinique pour le spectacle « Erzuli Dahomey, déesse de l'amour ». Une autre représentation esr anoncée pour le 24 mars prochain au panthéon avec « Soulevé la politique ».

Elle tourne dans les films : Indélébile d'Amour Sauveur (Congo), Nevers d'Emilie Lamoine et, Max et Lenny, un film de Fred Nicolas dans lequel on raconte l'histoire de Lenny, une adolescente sauvage et solitaire d'une cité des quartiers nord de Marseille. C'est par le rap qu'elle exprime les difficultés de son quotidien. C'est aussi par rap qu'elle réussit à s'en évader. Un soir, alors qu'elle répète en cachette dans un chantier à l'abandon, Lenny rencontre Max, une jeune Congolaise sans papier qui tombe en arrêt devant sa voix et la puissance de ses mots. Les deux filles s'adoptent aussitôt charmée par sa voix et la puissance de ses mots.

Alvie a également joué dans « Bienvenue à Marly-Gomont ». Elle débute en 1995 comme choriste, avant de se lancer dans une carrière solo avec le désir d'interpréter ses propres textes. Elle participe à de nombreux concerts mais aussi à des pièces de théâtre comme actrice et chanteuse.

Née au Congo-Brazzaville, elle participe dès 2002 à des spectacles de metteurs en scène africains tels que: Célestin Causet, Dieudonné Niangouna, Julien Bissila Mabiala, Fargas Assandé, Eva Dioumbia. Elle travaille depuis 2011 avec Catherine Boskowitz dans « Samantha » à Kinshasa (Festival des Francophonies Limoges), Philippe Delaigue dans « cahier d'Histoire 3 », Catherine Benamou dans « le Voyage de Kadi et Denis Guenoun » dans « Aux corps prochains, sur une pensée » de Spinoza (Théâtre national de Chaillot). Elle mène une carrière de chanteuse et participe à plusieurs concerts de jazz notamment à Paris au Tarmac de la Villette.