Afrique: Amical FIFA - La RDC défie le Kenya le 23 mars à Nairobi

À l'occasion de la trêve internationale du 20 au 28 mars, les Léopards de la RDC joueront, le 26 mars, à Nairobi contre les Harambe Stars du Kenya en match amical de date Fifa. Cette rencontre est retenue après le désistement des Bafana Bafana d'Afrique du Sud et les Pharaons d'Égypte qui avaient sollicité, chacun, une confrontation avec les Léopards, quart-finalistes de la Coupe d'Afrique des nations Gabon 2017 remportée par les Lions indomptables du Cameroun.

Le match du 26 mars contre les Harambee Stars du Kenya sera la première sortie des Léopards RD-congolais après la CAN 2017. L'on rappelle qu'en octobre 2016, le Kenya est venu battre la RDC au stade des Martyrs de Kinshasa en amical par un but à zéro, les Léopards lançaient leur préparation pour la phase finale de la CAN 2017. « Nous avons reçu le calendrier universel de la Fifa. Pour ce mois de mars, nous avons une semaine de date Fifa, à partir du 20 jusqu'à 29 mars. Nous avons eu plusieurs contacts avec différentes fédérations, dont l'Afrique du Sud qui nous a sollicités et puis la Fédération égyptienne et celle du Kenya également.

Vous vous rappelez que nous avons joué avec le Kenya ici à Kinshasa. Nous allons jouer un match à Nairobi. L'Afrique du Sud et l'Égypte se sont désistées pour des raisons qui sont les leurs. Nous étions prêt à jouer deux matchs amicaux de date Fifa, et nous nous sommes rabattis sur un seul, le Kenya», a indiqué, sur Radio Top Congo FM, Théobald Binamungu, vice-président de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) et coordonnateur des équipes nationales de football de la RDC.

Et d'ajouter que les Léopards effectueront un mini-stage à Nairobi. À partir de 21 mars, tous les joueurs seront à Nairobi, les joueurs locaux et le staff partiront de Kinshasa ou de Lubumbashi vers Nairobi. Comme il y a des vols directs de l'Europe vers le Kenya, les joueurs évoluant en Europe se rendront directement à Nairobi. «Deux ou trois matchs avant le match officiel, le sélectionneur a préféré avoir un petit match d'opposition avec une équipe locale de première division à Nairobi. Donc, les Léopards vont jouer le 22 ou le 23 mars à Nairobi pour mettre l'équipe au point. Nous joueront le 26 mars contre le Kenya et le 27, les joueurs regagneront leurs clubs respectifs », a-t-il poursuivi.

Théobald Binamungu a, par ailleurs, souligné que le coach Florent Ibenge qui a sorti une liste de quarante-quatre joueurs présélectionnés séjourne déjà à Paris après un court séjour à Banjul en Gambie (en tant qu'entraîneur principal de V.Club de Kinshasa) où il s'était rendu pour observer le club gambien de Ports Autority, prochain adversaire de l'AS V.Club en seizièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Dans la capitale française, Florent Ibenge a démarré sa campagne de sensibilisation avec de nouveaux joueurs présélectionnés qui ne sont jamais venus en sélection, comme Jérémy Bela, Yeni Ngbakoto, Gaël Kakuta, Jonathan Bijimine, Aaron Tshibola et, surtout, le milieu de terrain de Séville Steven Nzonzi qui est très attendu chez les Léopards de la RDC.

Les quarante-quatre présélectionnés

Les joueurs présélectionnés pour ce match contre le Kenya à Nairobi sont donc les gardiens de but Matampi Vumi Ley (Mazembe), Joël Kiassumbua (Wohlen/D2 Suisse), Nicaise Kudimbana (Oostende/Belgique), Riffi Mandanda (Ajaccio/L2 France) ; les défenseurs Djo Issama Mpeko (Mazembe), Jordan Ikoko (Guingamp/L1 France), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Vital Nsimba (Bourg-en-Bresse/L2 France), Marcel Tisserand (Ingolstadt/Allemagne), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique), Christian Luyindama (Standard de Liège/Belgique), Yannick Bangala Litombo (V.Club), Joyce Lomalisa (V.Club).

les milieux de terrain retenus sont Chancel Mbemba (Newcastle/D2 Anglaise), Remy Mulumba (Gazelec Ajaccio/L2 France), Wilson Kamavuaka (Darmstadt/Allemagne), Lema Mabidi (Raja de Casablanca/Maroc), Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Paul-José Mpoku (Panathinaikos/Grèce), Michael-Jordan Nkololo (Laval/L2 France), Hervé Kage (Courtrai/Belgique), Gaël Kakuta (Deportivo La Corogne/Espagne), Yeni Ngbakoto (Queens Park Rangers/D2 Angleterre), Jonathan Bijimine (Cordoba/D2 Espagne), Aaron Tshibola (Nottingham Forest/D2 Angleterre), Steven Nzonzi (Séville/Espagne), Youssouf Mulumbu (Norwich/D2 Angleterre), André Bukia (Boavista/Portugal), Jérémy Bela (Dijon/France).

Les attaquants convoqués sont Jérémy Bokila (Akhisar Belediyespor/Turquie), Jordan Bokata (Charlton/D3 Angleterre), Firmin Mubele Ndombe (Rennes/France), Junior Kabananga (FK Astana/Kazakhstan), Cédric Mabwati (Murcie/D2 Espagne), Cédric Bakambu (Villareal/Espagne), Jonathan Bolingi (Standard de Liège/Belgique), Britt Assombalonga (Nottingham Forest/D2 Angleterre), Chadrac Akolo (FC Sion/Suisse), Meschak Elia (Mazembe), Arnold Nkufo Issoko (Vitoria Setubal/Portugal), Ricky Tulengi (Daring Club Motema Pembe -DCMP), David Mbala (Boavista/Portugal), Harrison Manzala (Amiens/L2 France) et Elias Katchunga (Huddersfield/D2 Angleterre).