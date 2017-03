Congo-Kinshasa: Insécurité - Ne Mwanda Nsemi toujours dans le collimateur des forces de police

La justice va prendre des mesures par rapport à son état de santé. Mais obliger un État ou la justice à négocier par la Cénco qui est un fait privé n'est pas possible », a tranché Lambert Mende. Et d'ajouter : « L'Assemblée nationale n'a pas encore autorisé des poursuites, mais il n'empêche qu'il y ait une perquisition de sa maison ». Rappelons que les violences entre les membres de Bundu Dia Mayala, le mouvement politico-religieux de Ne Mwanda Nsemi poursuivi pour subversion et la police ont causé plusieurs dizaine de morts à Songololo, Matadi et Kimpese dans la province du Kongo central.

D'autres langues soutiennent que le député national serait malade et qu'au vu de son état de santé qui se dégrade au jour le jour, le gouvernement ferait œuvre utile en négociant avec lui par la Cénco interposée pour une issue sans casse à ce dossier. Un schéma que le porte-parole du gouvernement a carrément rejeté estimant que c'est à l'Assemblée nationale, la justice et à l'intéressé lui-même de résoudre ce problème. « S'il est malade, il n'a qu'à sortir (... )

Le gouvernement ne va pas négocier avec le député et chef spirituel Ne Mwanda Nsemi, a déclaré son porte-parole Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, le 2 mars, au cours d'une conférence de presse.

