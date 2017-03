Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Ni vainqueur ni vaincu entre Etoile du Congo et AS Otoho

Les Partis et Groupements du Centre, qui se sont réunis le 02 mars à Brazzaville, ont choisi Luc Daniel… Plus »

1-AS Otoho (21 points), 2-AC Léopards (15 points+8), 3- La Mancha (15 points+6),4- Etoile du Congo (15 points+3), 5- Cara (14 points+12), 6- JST (14 points+2), 7-Tongo FC (14 points+0),8- SMO (13 points), 9- Interclub (12 points+0),10- Patronage Sainte-Anne (11 points+0),11- Nico-Nicoyé (9 points-2) , 12- FC Kondzo (8 points-1),13- les Jeunes Fauves (8 points-3),14- Diables noirs (8 points-4), 15- FC Nathalys (7 points-4), 16-JSP (7 points-5),17- AS Cheminots (7 points-6), 18- ASK (7 points-7)

Le mercredi, la Jeunesse sportive de Talangaï s'est imposée devant Patronage Sainte-Anne sur un score étriqué d'un but à zéro. Revenue à la hauteur de Tongo football club, la JST surclasse le TFC à la 5e place à la différence des buts. Saint-Michel de Ouénzé a dominé Tongo FC sur le score identique. Au Complexe sportif de Pointe-Noire, l'Interclub a imposé une nouvelle défaite à l'AS Cheminots 1-0. Le FC Nathalys et le FC Kondzo se sont neutralisés 1-1.

L'équipe d'Owando garde la tête du championnat avec 21 points. Les Stelliens ont conservé leur quatrième place en ajoutant un petit point. Le Club athlétique renaissance aiglons est le plus grand perdant de cette journée. Dauphins de l'AS Otoho à l'issue de la 8e journée, les Aiglons sont désormais 5e après s'être inclinée au stade Alphonse-Massamba-Débat 1-2 face à Nico-Nicoyé. Le Club pontenegrin a ouvert le score à la 12e minute par l'entremise de Franck Otsengué. Cabwey Kivutuka lui avait répondu à la 26e minute. À la seconde période, Cara a perdu la main à cause du deuxième but de Nico-Nicoyé inscrit par le même Franc Otsengué avant de ceder la place qu'il occupait à l'AC Léopards. Les Fauves du Niari ont été tenus en échec par les Jeunes Fauves 0-0. La Mancha a frappé un grand coup en écrasant à Pointe-Noire les Diables noirs 4-0. Elle retrouve la troisième place.

