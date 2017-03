Congo-Brazzaville: La JCI invitée à participer activement à la campagne « La paix est possible »

Mungai Nfi, directeur de croissance et du développement pour l'Afrique et le Moyen-Orient de la Jeune chambre internationale (JCI) a effectué une visite de travail le 1er mars à Pointe-Noire. Reçu en audience par Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, il a réaffirmé devant l'autorité préfectorale l'attachement de sa structure à œuvrer à la campagne "La paix est possible" qui vise à promouvoir la paix dans le monde.

Accompagné de Carmen Rostand Badia Boungou, président national 2017 de la JCI Congo, Mungai Nfi a traduit devant le préfet de Pointe-Noire la reconnaissance de son association pour le soutien accordé à la JCI Congo. «Le Congo par le biais de la JCI Congo a été choisie par notre fédération comme étant un pays avec beaucoup de potentialités sur lequel le conseil de développement pour l'Afrique et le Moyen-Orient devrait mettre un accent particulier en termes d'impact, de croissance, de développement, en termes de formation et c'est pour cela que je visite le Congo pour évaluer le travail qui se fait par les membres et essayer d'apporter nos idées et nos orientations dans le but de d'améliorer le travail déjà effectué », a t-il dit avant d'ajouter : «Nous voulons aussi promouvoir la campagne que la JCI mène dans le monde entier sur le thème "La paix est possible". C'est ainsi que nous voulons inciter les membres de la JCI Congo à s'approprier cette campagne qui se fait en partenariat avec les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile ». Pour Mungai Nfi, la campagne la paix est possible qui vise à promouvoir la paix dans le monde concerne tout pays affilié à la JCI.

En effet, la paix, la sécurité, la stabilité sont aujourd'hui des sujets d'actualité. On doit ainsi s'évertuer à promouvoir la paix qui n'est pas seulement une absence de conflit mais aussi la promotion de la justice, de l'égalité économique. «Nous voulons aussi susciter aux membres de la JCI Congo les notions de citoyenneté active, à travers un programme dénommé l'académie de la citoyenneté active. Ce programme qui va réunir les jeunes de tous les départements du Congo vise à inciter le plus grand nombre de jeunes possibles à avoir une certaine responsabilité, un sens de l'organisation. C'est aussi un moyen d'éduquer les jeunes du Congo à accepter la responsabilité pour le devenir du pays en participant à sa construction car dans le processus de développement, il y a quatre acteurs, à savoir l'État, la société civile, les grandes entreprises, les individus. Tous ensemble, nous devons formuler des solutions durables bénéfiques pour tout le monde au sein de la société ».

Mungai Nfi a exhorté les jeunes congolais à être plus actifs pour assumer les responsabilités dans le pays. La causerie-débat sur le thème "Le parcours du citoyen et la formation sur la conduite efficace d'une réunion" ont mis fin aux différentes activités organisées par la JCI Congo à la faveur de la visite du directeur de la croissance et du développement pour l'Afrique et le Moyen-Orient. La JCI est une fédération mondiale de jeunes citoyens actifs, répartis en près de 5 000 communautés dans plus de 112 pays à travers le monde. Ses missions consistent, entre autres, à offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs «pour établir la paix dans le monde de manière permanente et définitive».