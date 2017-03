Congo-Brazzaville: Célébration - Yves Saint Lazare chante pour la femme le 8 mars

À l'occasion de la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, l'artiste musicien Yves Saint Lazare se produira à la cour des stars, ex-la Diatance située à Mpaka dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire.

La journée internationale de la femme sera fêtée diversement à Pointe-Noire avec des expositions et des pièces de théâtre mettant à l'honneur des personnages féminins forts, des rencontres sportives, des débats politiques et bien d'autres activités autour de la question du genre. Mais pour les Ponténégrins, une affiche attire le plus leur attention, celle qui annonce le concert live d'Yves Saint Lazare, leader du groupe K Musica, l'un des groupes phares de la scène musicale de Pointe-Noire.

L'artiste a concocté pour l'occasion un évènement musical en hommage à la femme. Pour de nombreux fans, Yves Saint Lazare est un artiste talentueux qui sait ficeler les jolies chansons d'amour, exprimer les joies et les peines, la beauté des choses et l'espoir d'un monde plus harmonieux. Voilà pourquoi son concert du 8 mars est une activité qui permettra aux femmes de fêter dans la musique les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications et chercher à améliorer leur situation.

Rappelons que lors de ce concert, Yves Saint Lazare sera accompagné de son orchestre K Musica. Un groupe original qui mêle à la fois énergie, voix congolaises et fusion de style. L'identité de ce groupe, c'est sa fusion aussi bien musicale qu'humaine mais surtout la chaleur qu'il dégage pendant les concerts