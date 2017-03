Soudan: Lutte contre le terrorisme - Le pays impliqué pour combattre la LRA

Cette rencontre a également permis au Département de la paix et de la sécurité de l'UA de présenter au sommet un rapport d'avancement sur sa lutte contre le terrorisme. Déjà, il a été souligné la part de la République du Soudan dans ces efforts qui ont permis l'arrestation des commandants supérieurs du groupe par le groupe de travail formé par l'UA pour lutter contre la LRA. Le Soudan, appuie-t-on, entend poursuivre ces efforts, qui donnent déjà des fruits. Parlant précisément de ces efforts du Soudan dans la lutte contre le terrorisme, en particulier contre LRA, il appert de souligner que cela est l'un des points qui ont motivé la levée des sanctions décidée par les États-Unis à la fin du mandat du président Obama, qui a parlé des avancées « positives » de la part de Khartoum au cours des six derniers mois dans la lutte contre le terrorisme et pour la résolution des conflits régionaux.

La participation du Soudan à la réunion de l'ICR s'est inscrite dans la logique que Khartoum entend poursuivre jusqu'au rétablissement de la paix au pays et dans la région. Parmi les recommandations, les participants à cette rencontre ont notamment préconisé un nouvel élan dans la lutte contre la LRA, afin d'assurer son élimination définitive. Ils ont également souligné l'urgente nécessité d'apporter une réponse immédiate et adéquate à la crise humanitaire causée par les activités atroces de la LRA.

Cette réunion très significative pour le Soudan a, dans ses résolutions, particulièrement salué les progrès accomplis par l'ICR-LRA dans la lutte contre le groupe terroriste ougandais, la LRA. Les participants ont, par ailleurs, reconnu que la LRA reste une menace pour les civils, la paix et la sécurité en RCA, en RDC et au Soudan du Sud ainsi que dans l'ensemble de la sous-région.

