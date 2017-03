Congo-Brazzaville: Concertation politique de Ouesso - Luc Daniel Adamo Mateta désigné représentant des partis du Centre

Rappelons que la concertation politique de Ouesso fait suite aux précédentes organisées à Brazzaville (2009) ; à Ewo (2011) ; à Dolisie (2013) et à Sibiti (2015). Elle se tient dans la perspective des élections législatives, sénatoriales et locales, prévues cette année.

Dans la déclaration publiée à l'issue des travaux et lue par Gabriel Valère Mabiala Mapa, les Partis et Groupements du Centre ont évoqué l'impérieuse nécessité de prendre part aux assises de Ouesso qui, ont-ils déclaré, sont la traduction de la volonté du président de la République, Denis Sassou N'Guesso consistant à rassembler la classe politique à l'orée d'une consultation électorale afin que celle-ci soit apaisée et crédible.

