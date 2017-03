En effet, selon Macky Sall qui a précisé d'emblée que le «Sénégal veut la paix», «depuis que je suis là, il n'y a pas eu de problème en Casamance, plus de coup de feu et nous discutons. C'est lent mais ce sont des problèmes complexes».

Répondant à une question relative aux dispositions que lui et son hôte du jour comptaient prendre pour la paix en Casamance, le président Sall a notamment salué les efforts des éléments du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) qui, si on en croit le chef de l'Etat sénégalais, sont à l'origine de ce calme.

Lors de cette rencontre entre les deux chefs d'État et la presse nationale et internationale au Palais de la République, le président de la République, Macky Sall, est également revenu sur le climat calme qui règne actuellement en Casamance.

«Nous avons convenu de mettre un terme au trafic. Nous y mettrons un terme. Que ce soit le trafic de bois, de drogue et toutes sortes de trafic qui alimentent l'insécurité dans cette région. Si nous pouvons organiser la concertation entre les deux États, entre les acteurs de deux pays, nous pourrons assainir le secteur du bois et permettre une activité licite qui pourrait se développer sous le contrôle des gouvernements, des services de l'environnement des pays».

Interpellés sur cette question, les deux chefs d'État ont affirmé leur volonté commune de non seulement mettre fin à cette situation qui cause beaucoup de préjudices à la forêt Casamançaise mais aussi de jeter les bases d'une nouvelle coopération autour de ce bois dont le commerce, selon eux, «doit être réglementé» entre le Sénégal et la Gambie.

Au passage, le président sénégalais a annoncé plusieurs actes que lui et son hôte entendent poser dans « le sens du raffermissement des relations fraternelles entre les deux pays, fondées sur une histoire commune, la géographie et la parenté entre nos peuples ».

Qui plus est, lors d'une conférence de presse conjointe tenue avec Macky Sall au Palais de la République, le nouvel homme fort de Banjul s'est dit disposé à réglementer avec son homologue le commerce de bois de la Casamance vers le Sénégal, et à s'investir de manière dynamique à la recherche de la paix dans la partie sud du Sénégal.

