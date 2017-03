Sénégal/Afrique du Sud: CAN U 20 - Les «lionceaux» se relancent dans un festival offensif

Contraint au nul par le Soudan, le Sénégal, mené 0-2 par l'Afrique du Sud à l'issue de la première demi-heure, a marqué 4 buts en deuxième période pour s'imposer finalement sur le score de 4 buts à 3

Dos au mur à la mi-temps après deux buts sud-africains marqué par Liam Jordan (1-0, 1') et par le capitaine Tercious Malepe (2-0, 25'), le Sénégal a réussi à le tour de force de revenir en deuxième période en prenant le jeu à son compte et en ayant, il est vrai, plus de réussite.

En effet, même quand, il était mené au score, le Sénégal a réussi à se créer au moins deux occasions franches par Aliou Badji qui a vu son tir s'écraser sur la barre et Ibrahima Niane dont la frappe n'était pas suffisamment puissante pour mettre en danger mollement le portier sud-africain, Mondli Mpoto.

Au retour des vestiaires, les Amajitas semblaient bien partis. Erreur, car à peine quatre minutes de jeu et Ibrahima Niane redonnait l'espoir aux Lionceaux (2-1, 49'). Les poulains de Joseph Koto ne lâchaient rien et remettaient les deux équipes à égalité à la suite d'un corner converti de la tête par Ousseynou Diagne (2-2, 54').

L'attaquant sénégalais allait profiter d'une erreur défensive des Sud-Africains pour expédier le ballon en pleine lucarne (3-2, 61'). Ce n'était pas fini. Krépin Diatta, de la tête, marquait le quatrième but (4-2, 67'). Quatre buts en dix-huit minutes.

Impressionnant ce spectaculaire retour. La fin de match fut plus difficile puisque les Amajitas recollaient au score grâce à un but de Luther Singh, auteur d'un hat-trick lors de la première journée contre le Cameroun (4-3, 81').

Suspense, suspense. Les coéquipiers de Tercious Malepe faisaient alors le forcing pour annuler le but d'écart qui les séparait de leur adversaire, alors que les Sénégalais, épuisés par leur débauche d'énergie, étaient au bout du rouleau.

Finalement ils réussissaient à maintenir leur avantager qui les propulsait en tête du groupe B avec quatre points devant l'Afrique du Sud et le Cameroun (3 points) et le Soudan (1 point). Les matches de dimanche (à la même heure), Sénégal - Cameroun et Afrique du Sud - Cameroun seront décisifs.

KOTO IMPRESSIONNE PAR LA FORCE MENTALE DE SON EQUIPE

L'équipe du Sénégal des moins des moins de 20 ans, vainqueur 4-3 contre l'Afrique, a fait montre d'"une force de caractère inimaginable", a soutenu, son entraîneur, Joseph Koto. "J'ai été impression aujourd'hui par ces jeunes qui ont montré un mental fort", a déclaré l'entraîneur en conférence de presse, soulignant que ses joueurs n'ont pas lâché en dépit des occasions ratées en première période.

"Je sais qu'avec le soutien que leur montre à chaque fois la population, ils ne vont jamais lâcher. Mais là, ils m'ont vraiment impressionné", a indiqué l'ancien ailier international, commentant la performance de ses joueurs.

"C'est une belle performance mais il faut savoir passer dessus et se projeter dès à présent sur le match contre le Cameroun qu'il faudrait également maîtriser", a-t-il par ailleurs ajouté.

Le Soudan qui ne compte qu'un point, reste encore en course pour la qualification mais n'a pas son destin entre les mains.

THABO SENONG, COACH DE L'AFRIQUE DU SUD : "Cette défaite servira de leçon"

L'équipe d'Afrique du Sud des moins de 20 ans qui a perdu, jeudi, 3-4, son match contre le Sénégal, après avoir mené 0-2 à la mi-temps, va tirer les leçons de cette défaite, a dit son entraîneur Thabo Senong. "C'est une défaite qui ne nous élimine de la course à la qualification.

Elle va nous servir de leçon", a estimé en conférence de presse, le technicien sud-africain qui a demandé à ses joueurs de rester "positifs". Revenant sur la rencontre, il a pointé du doigt la "mauvaise" deuxième période livrée par ses joueurs qui ont commis des erreurs à des endroits du terrain où l'adversaire était à l'aise pour marquer.

"C'est une belle leçon et il faudrait désormais nous focaliser sur notre prochaine sortie contre le Soudan où on doit gagner pour se qualifier et en ne comptant sur personne", a ajouté le technicien sud-africain.

