Ile Maurice: Pêche à la senne - Une révision de la période demandée

Du côté du ministère, on dit être conscient du dépeuplement du lagon et de la nécessité de donner aux poissons le temps de se reproduire. À titre comparatif, les prises totales autour de l'île à l'ouverture de la senne en 2016 étaient de 3 275 kilos. Cette année, elles tournent autour de 2 460 kilos.

Les pêcheurs à la senne de Tamarin invitent le ministre de la Pêche à descendre sur le terrain afin de constater les difficultés auxquelles ils font face et d'en discuter. «La dernière rencontre date de 2015. La communauté des pêcheurs de Tamarin se sent délaissée.»

Banyans comme pêcheurs espèrent que les semaines à venir seront meilleures. En effet, c'est durant les derniers mois d'été qu'il faut prendre le plus de poissons, les sorties en mer étant plus difficiles en hiver.

Un manque à gagner conséquent pour ces gens de la mer, car la saison de la senne est la période où les pêcheurs arrivent à travailler davantage et tentent de compenser pour les mois où la pêche sera moins riche. Or, disent les pêcheurs, la situation devient de plus en plus difficile - avec les poissons qui ne sont pas abondants et les caprices de la nature.

