Cameroun: Trophée de la CAN 2017 - Bertoua dans la fête

La capitale régionale de l'Est a vibré hier au passage de la coupe remportée au Gabon.

10h10 mn, ce jeudi 2 mars 2017, à l'aéroport de Bertoua. Le C130, l'avion de l'armée ayant à son bord le trophée de la CAN Gabon 2017 et certains de ses acteurs, s'immobilise à Tongou, en provenance de Ngaoundéré. Les groupes de danse et autres populations aux couleurs des Lions rivalisent déjà en animation, depuis trois heures. Sur ces entrefaites, Alioum Boukar, entraîneur des gardiens, remet la coupe à Grégoire Mvongo, gouverneur de l'Est.

Savourant la joie d'un fruit obtenu de haute lutte, le 5 février dernier, l'autorité brandit le trophée aux populations, avant de le remettre à ses plus proches collaborateurs. Puis, ayant déjà repris l'objet de la liesse, l'ancien gardien de buts fonce dans la foule bigarrée, massée à l'esplanade de l'aéroport. Pour lui et quelques membres de l'équipée, difficile de circuler. D'autant plus que tout le monde veut toucher la coupe. « Ce n'est pas comme ça », s'étonne Alioum Boukar, envahi par la foule. Les forces de l'ordre reprennent le contrôle.

Entre-temps, le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt et l'encadrement technique, sont accueillis chaleureusement par le gouverneur et son état-major. Après un bain de foule, le trophée les rejoint quelques minutes après dans la salle d'attente de l'aéroport. Mais à l'extérieur, c'est l'impatience. On veut encore revoir ce fruit de fierté. La mobilisation est sans pareil. Quatre chevaux sont dans la course. La marée humaine sur les axes du tour du trophée témoigne parfaitement de l'engouement. Travailleurs, commerçants, conducteurs de motos, débrouillards... toutes les couches sociales ont mis entre parenthèse leurs activités pour vivre l'évènement en direct. « J'ai touché le trophée. Et je suis content », exulte un conducteur de moto, qui a fait le plein de son engin, pour suivre tout l'itinéraire, long d'environ 35 km. Que dire de cette jeune dame avec sa béquille, suivant le cortège avec joie ?

L'itinéraire couvrira trois arrondissements (Mandjou, Bertoua 1er et 2e) : Carrefour Enia-lycée technique- Carrefour Mandjou- Carrefour Enia-Carrefour Yadémé-Carrefour de la poste-Carrefour Teerenstra. L'union sacrée au tour du trophée s'est aussi faite de l'autre côté de la ville, au carrefour Bonis. Avant de faire une escale à la place des fêtes, pour une autre communion, sans vacarme cette fois. Et au final, on aura compris effectivement que le football est le symbole de l'unité nationale. Près de trois heures se seront écoulées dans les artères de la ville, sans que Bertoua ne s'en rende compte. Mais la région en disant bravo aux Lions indomptables, lui a donné rendezvous en 2019, avec une autre victoire à la maison.