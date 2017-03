Cameroun: CAN U20 - Les Lionceaux se relancent

Le Cameroun s'est créé de nombreuses occasions et a su ouvrir le jeu sur le côté. Le public a vu un groupe complémentaire assez organisé. « Nous avons laissé beaucoup de forces, eu beaucoup de blessés contre le Sénégal. Rien n'est joué. Il y a encore de l'espoir », annonce Mubark Suliman, le sélectionneur soudanais, qui se satisfait aussi de ce but inscrit par Khaled Abdulmonem Osman (80e mn). La bande à Samuel Oum Gouet, le capitaine, a accéléré. Contre le Sénégal, ils comptent réciter le football à la perfection. Le Mondial prévu en Corée du Sud est si proche. Pas question de ne pas se qualifier pour les demi-finales.

Les Lionceaux sont en confiance. Le jeu varié entre longues passes, jeu dans des espaces réduits, pressing haut, défense en ligne a montré la progression des Camerounais. Normal donc de voir Eric Ayuk Mbu (52e mn), Samuel Oum Gouet (74e mn) et Olivier Mbaissidara Mbaizo (90e mn) sur la liste des buteurs camerounais. Désigné Homme du match, Eric Ashu Mbu a donné le tournis aux latéraux soudanais. Sa mobilité, son assurance presque insolente balle au pied et son déploiement rappellent Pius Ndiefi chez les Lions indomptables. En plus du jeu, les deux joueurs ont le gabarit compact en commun.

Bonne circulation du ballon, occasions de but créées et une ouverture du score à la 9e mn par Kalvin Ketu Jih sur une reprise de volée d'un centre de Eric Ayuk Mbu. Finalement, c'est une victoire de la sélection nationale des moins de 20 ans du Cameroun par (4-1) sur le Soudan. Les Lionceaux disputaient hier leur deuxième rencontre de la 20e édition de la coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans.

