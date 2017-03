Cote d'Ivoire: Augmentation de 30% des PME sur la plateforme Jumia Côte d'Ivoire

Libreville — L'entreprise de commerce en ligne, Jumia Côte d'Ivoire, a enregistré en 2016, une augmentation de 30% de très petites et moyennes entreprises (TPE et PME) qui sont des vendeurs sur sa plateforme.

Le directeur général de Jumia Côte d'Ivoire, Francis Dufay, a expliqué que l'augmentation du nombre des petites entreprises parmi les vendeurs sur Jumia est le résultat d'une politique menée depuis plus d'un an.

Ainsi, Jumia a ouvert sa plateforme à plus de vendeurs en introduisant de nouvelles catégories telles que les cosmétiques et les produits de grande consommation.

Elle a axé son approche commerciale vers un modèle de "place de marché généraliste" dans lequel plus de vendeurs de toutes tailles proposent leurs offres à sa base clientèle : les produits appartiennent aux vendeurs ; Jumia s'assure de la qualité, de la livraison et du marketing.

"En 2016, nous avons observé une forte croissance dans le nombre de PME qui nous rejoignaient, particulièrement en fin d'année à l'approche du Black Friday. Cette tendance continue et c'est une excellente chose pour nos clients qui auront plus de choix et donc de meilleurs prix. Cela démontre aussi, que la place de marché de Jumia a fait ses preuves comme étant un tremplin solide pour les entreprises locales, pour croître et saisir de nouvelles opportunités", s'est réjoui M. Dufay.

Pour faire marcher sa place de marché, Jumia mise beaucoup sur la croissance des PME qui la rejoignent. Les formations à l'intention des responsables de ces entreprises se sont intensifiées et les conditions d'entrée ont été allégées (baisse des frais, période de gratuité, etc.).

Pour 2017, Jumia prévoit une augmentation de 150% du nombre de ces PME vendant en ligne via sa plateforme.

Avec ses nouveaux vendeurs, Jumia a davantage diversifié son assortiment et renforcé sa position. La place de marché en ligne capitalise sur ses points forts dans les catégories comme la mode, l'électronique et l'électroménager dont l'assortiment a cru de 40% en 2017 pour offrir de nouveaux segments avec une demande forte (bébé, enfants, beauté, biens de grande consommation, sport, etc.).

Au total, 88% des vendeurs sur la plateforme Jumia sont des très petites et moyennes entreprises. (Source Pana).