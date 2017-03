Ile Maurice: Ouverture de la pêche à la senne - Les pêcheurs restent sur leur faim

Les grosses prises n'étaient pas une certitude pour eux : «Ar lamer narnié pa sir», nous a confié le chef de pêcherie, Allan Marimootoo, sans s'aventurer à citer de chiffres avant de prendre la mer. Un des responsables de la pêcherie nous a tout de même expliqué que les prises risquent d'être bien moindres que d'habitude à cause du braconnage. «Il y a trop de fraudeurs dans cette région, ils pêchent avec des filets à petites mailles.» Et la fin de la journée lui a donné raison. Ils ont enregistré seulement 150 kg de poissons comme prise de la journée.

Les autres hommes qui l'ont accompagné étaient également confiants de rentrer avec des prises conséquentes. «Le lagon du Morne est riche en poissons, ils sont plus gros qu'ailleurs», nous a affirmé un de membres de son équipage. Il parlait en connaissance de cause car cette équipe va aussi pêcher à Tamarin, Albion et même à Pointe-aux-Sables.

En effet, les prises de poissons se comptaient au kilo, alors que normalement elles s'estiment à la tonne les premiers jours. À Tamarin et Case-Noyale, les pêcheurs ont capturé 200 et 150 kilos de poissons respectivement. Le mauvais temps ou le braconnage en sontils pour quelque chose ? Impossible d'en être sûr à ce stade, affirment les pêcheurs.

