Ile Maurice: Fonction publique - Les méthodes de recrutement de la PSC remises en question

Le Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT) n'a pas été tendre envers la Public Service Commission (PSC).

Cela, dans le litige autour de la nomination de Koshik Reesaul au poste de commissaire de la National Transport Authority (NTA). La décision de la PSC a ainsi été annulée lundi 27 février. Comment se fait le recrutement à la PSC ? Est-il sans failles ? Éléments de réponse.

«Le PBAT ne peut accepter la façon dont les points ont été comptabilisés en ce qui concerne les qualifications. Il y a des inconsistances par rapport à la qualification exacte prise en considération. Le tribunal trouve que le processus est erroné.»

C'est en ces termes que le PBAT a annulé la décision de la PSC d'avoir placé Koshik Reesaul à la tête de la NTA. Pour cause, il nous revient que parmi les «additional qualifications» prises en considération se trouve un diplôme obtenu dans une université qui ne serait pas reconnue par les autorités mauriciennes...

Autre cas qui fait sourciller : le recrutement de plusieurs centaines d'enseignants «holistiques» pour le primaire. Dans le cadre du Nine-Year Schooling, ces postes ont déjà été budgétisés. Le recrutement a été achevé il y a peu.

Cependant, dans les milieux éducatifs, on laisse entendre qu'il n'y a pas eu d'entretien. Aucune rencontre entre les évaluateurs, ni de face-à-face. «Ces personnes vont travailler avec des élèves. Ne fallait-il pas évaluer leur personnalité ?» se demande-t-on. Dans cet exercice de recrutement, uniquement les qualifications ont été prises en considération.

Dans les milieux proches de la commission, on souligne que les originaux de tous les certificats sont vérifiés. Cependant, on avance qu'il n'est pas courant de mener des vérifications additionnelles auprès d'autres instances, à l'instar de la Tertiary Education Commission. On insiste que la majorité des postes sont remplis par le biais d'interviews.

Qu'en est-il des recrutements effectués sans entretien ? Il nous revient que pour certains postes, cette option est retenue, tout en passant en revue les profils. Surtout lorsqu'il y a plusieurs candidatures et un court délai à respecter. Selon des sources proches du dossier, environ 5 000 candidats ont soumis une demande pour le poste d'enseignant holistique.

Par ailleurs, on indique que plusieurs autres méthodes de sélection sont utilisées par la PSC. Pour le recrutement de médecins, par exemple, un examen sera organisé avec la collaboration du National Board of Examination de l'Inde. Et d'ajouter que le recrutement prochain de Finance Officers devrait également passer par la case examens.

Dans les milieux concernés, l'on fait valoir que durant l'année 2015, sur 41 cas soumis au PBAT, seulement deux décisions de la PSC ont été annulées.